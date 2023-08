Neue elektrische Servolenkung

Dies ist der erste Land Cruiser, der mit einer elektrischen Servolenkung (EPS) ausgestattet ist. Unter Puristen, vor allem bei solchen, die gern schnell auf Asphalt unterwegs sind, sind eben jene ja wegen dem verloren gegangenen Feeling eher verpöhnt. Es ist aber nicht von der Hand zu weißen, dass sich durch deren Einsatz das im Gelände wenig erfreuliche Lenkradschlagen bei Fahrten durch raues Gelände stark reduzieren lässt. Zudem verspricht Toyota durch deren Einsatz eine sanftere, direktere Lenkung und leichtere Manövrierbarkeit bei allen Geschwindigkeiten. Darüber hinaus konnte durch den Einsatz von EPS ein Spurhalteassistent als Teil des aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzpakets Toyota Safety Sense implementiert werden.



Entkoppelbare Stabilisatoren vorne - eine Toyota-Premiere

Weil Geländegängigkeit für ein Auto wie den Land Cruiser freilich das Um und Auf ist, hat man sich bei Toyota erstmals dazu entschieden auf entkoppelbare Stabis vorne zu setzen. Zusammengefasst unter der Abkürzung SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) kann der Fahrer mittels Schalter im Armaturenbrett jederzeit selbst über den Status des Stabilisators entscheiden.



Auch in Sachen Software wird fürs Gelände einiges geboten. Der neue Multi-Terrain Monitor etwa bietet Hilfe einer hochauflösenden Kamera und eines Displays eine klare Sicht auf den Bereich unmittelbar um und unter dem Fahrzeug. Das Multi-Terrain-Select-System wiederum kann diverse Fahrzeugparameter automatisch an die Anforderungen der verschiedenen Geländebedingungen anpassen.



Neue Antriebsstränge

Hierzulande, also in Westeuropa, wird der neue Land Cruiser mit einem 2,8-Liter-Turbodieselmotor in die Schauräume rollen. Er leistet maximal 204 PS/150 kW und ist mit einem neuen Achtgang-Direktschalt-Automatikgetriebe gekoppelt. Maximale Anhängelast: Stolze 3.500 kg.

Anfang 2025 wird Toyota zudem noch einen einen weiteren, elektrifizierten Antriebsstrang ins Portfolio aufnehmen; allerdings ebenso einen Diesel. Nur eben einen mit 48-Volt-Mildhybridtechnologie.

Design: Tradition und Moderne vereint

Der klobige, robuste Look des neuen Land Cruiser folgt über weite Strecken recht unmissverständlich dem Prinzip "Form follows function" und bringt für den Geländeeinsatz unabdingbare Stärken wie kürzere Überhänge ebenso mit wie einen schmalen Unterbau. Zudem ist die gesamte Karosserie so konzipiert, dass sie im Falle einer Beschädigung leicht ausgetauscht werden können.



Im Profil zeigt das Außendesign eine klassische Land Cruiser Silhouette mit starken horizontalen Linien. Die Gesamtlänge beträgt 4.920 mm, die Breite 1.980 mm und die Höhe 1.870 mm; der Radstand beträgt 2.850 mm.



Der Innenraum bietet wahlweise fünf oder sieben Sitze und ist ebenfalls möglichst funktional gestaltet. Somit spart sich Toyota hier möglichst viele und große Touchscreens und setzt lieber auf klare Linien und physikalische Schalter und Tasten, die auch bei Fahrten in schwierigem Gelände leicht zu bedienen sind.



Zudem wurde der Rundumsicht des Fahrers Priorität eingeräumt, was durch die niedrig angesetzte Motorhaube, die horizontale Instrumententafel und eine abgesenkte Gürtellinie, die den Einbau tieferer Seitenscheiben ermöglicht, unterstützt wird.





Die Land Cruiser "First Edition"

Der neue Land Cruiser wird in Europa mit einem Sondermodell, der First Edition, eingeführt; das ist das gelbe Auto aus der Galerie oben. Diese Edition wird in Europa auf 3.000 Exemplare limitiert sein und soll das Erbe des Land Cruiser mit besonderen Styling-Merkmalen und einem unverfälschten Offroad-Charakter widerspiegeln. Zu den Details gehören klassische Rundscheinwerfer (die Standard-Modelle erhalten einen kantigeren Look, auch bei Tagfahrtlicht - siehe Galerie) und zwei spezielle zweifarbige Außenlackierungen: Sand und Smoky Blue.



Weitere Einzelheiten zu Preisen und Co. werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben. Der Vorverkauf in Europa startet im Herbst 2023. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgeliefert.