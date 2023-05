Fisker präsentiert Ocean Force E Off-Road

Das dazu passende Ocean Force E-Paket, das sodann für die Modelle Ocean Extreme und Ocean Ultra verfügbar sein soll, wird derzeit in der englischen Spezialabteilung Magic Works des Automobilherstellers entwickelt. Die Eckdaten sind allerdings bereits fix und klingen jedenfalls vielversprechend: Der Wagen soll mit hoher Bodenfreiheit und steilen Rampenwinkeln aufwarten können, wird über spezielle Dämpfer sowie verstärkte 20-Zoll-Räder und 33-Zoll-Geländereifen verfügen. Leistung? Um die 550 PS, sagt Fisker. Zudem wird eine Titanplatte den Unterboden des Ocean über die gesamte Länge schützen; zusätzlich zu den strukturell angebrachten Unterfahrschutzplatten vorn und hinten.



Zudem wird Fisker auch ein optionales Innenraumpaket anbieten, das speziell für Offroad-Ausflüge gedacht ist und dementsprechend hart im Nehmen sein soll. Konkret werden hier Gummiverkleidungen für den Fußraum, zusätzliche Haltegriffe und Verzurrpunkte sowie auf Wunsch noch ein Dachkorb geboten.



Auch Boss Henrik Fisker meldete sich im Rahmen der Ankündigung zu Wort und versprach: "Dieses Fahrzeug wird ein Biest. Wir haben hier alle Register gezogen. Ich denke, es ist aufregend, in dieses Segment einzusteigen. Und für alle, die gerne im Gelände unterwegs sind und die Natur genießen, gibt es nichts Besseres als ein emissionsfreies Fahrzeug."



Fisker merkt weiter an, dass das Off-Road-Segment aktuell vorrangig aus mit Verbrennungsmotoren betriebenen Fahrzeugen besteht, was sich jedoch mit der Umstellung der Industrie von Verbrennungs- auf Elektromotoren ändern wird. Gleichzeitig aber streicht er, richtigerweise, an, dass die meisten heutigen SUV nicht geländetauglich, sondern Crossover sind; also auf einer Pkw-Plattform basieren. Aus diesem Grund ist in der Regel eine spezielle Ausstattung oder ein spezielles Paket für Leute erforderlich, die den Asphalt regelmäßig verlassen wollen. Und ein eben solches will man hiermit bieten.