Mehr als 40 Prozent der in den letzten fünf Jahren verkauften Range Rover tragen den Zusatz Sport. Zuletzt wurde das Luxus-SUV zusammen mit dem kleineren Evoque und dem Discovery Sport zum meistverkauften Modell der Briten. Noch in diesem Jahr fährt die dritte Generation des Range Rover Sport vor. Wir konnten den kommenden großen Rangie bereits in Augenschein nehmen.

Auf den ersten Blick wirkt der neue Range Rover Sport vertraut. Den unwesentlich kleineren und etwas flacheren Bruder des Range Rover kennzeichnen auch weiterhin kurze Überhänge und eine zeitlose Form ohne Schnörkel und Schnickschnack. Beides hat sich seit zwanzig Jahren bewährt und ging in die Design-DNA der jüngeren Brüder Evoque und Velar ein.



Bei aller Linientreue ist die dritte Generation des Luxus-SUV gleichwohl von Grund auf neu entwickelt. Die Designer legten gekonnt Hand an, spannten die Bleche straff, wo möglich erhielten Glasflächen stärkere Neigung und die Front eine noch kernigere Prägung. Der Kühlergrill wirkt dabei wie getarnt, die Scheinwerfer sind die schmalsten, die jemals in einen Land Rover eingebaut wurden.



"Das ist keineswegs Ausdruck von Aggressivität, wir wollen technische Kompetenz zeigen" betont Design Manager Lee Perry bei einem Rundgang um das knapp fünf Meter lange Luxus-SUV. Es wirkt fast liebevoll, wie seine Finger entlang der markanten Schulterlinie gleiten, die über die gesamte Länge der Karosserie verläuft und ihre Betonung durch den längsten jemals in einen Range Rover integrierten Spoiler erhält.



"Die bündig eingepasste Verglasung, die herausfahrbaren Türgriffe und das lasergeschweißte Dach tragen entscheidend zur Aerodynamik des Fahrzeuges und seinem gutem Luftwiderstandsbeiwert von cw = 0,29 bei" erklärt Lee Perry, während er die Fahrertür öffnet. Man gleitet hinein und fühlt sich vor der einladend zugeneigten Konsole und einem 13,1 Zoll messenden Floating-Touchscreen etwas wie in einem Flugzeug-Cockpit.

Im Innern zeigt sich die neue Modellgeneration trendy und durchaus nachhaltig, denn zur breiten Auswahl an Materialien und Oberflächen zählen innovative Textilien wie das auf nachwachsenden Rohstoffen basierende lederähnliche Ultrafabrics. Weiterhin im Angebot bleiben selbstverständlich die Optionen genarbtes Leder, Windsor-Leder oder Semi-Anilin-Leder.



Die neu entwickelten Sitze lassen 22-fach elektrische Verstellmöglichkeiten zu und verwöhnen mit Heizung, Kühlung und Massagefunktionen sowie Kopfstützen mit Seitenflügeln. Für die Passagiere hinten gibt es nach einer ergonomisch optimierten Sitzgeometrie fortan 31 Millimeter mehr Beinfreiheit und 20 Millimeter mehr Knieraum als im bisherigen Sport.



Das Paket serienmäßiger hochentwickelter Fahrassistenzsysteme des neuen Range Rover Sport umfasst Notfall-Bremsassistent, 3-D-Surround-Kamerasystem inklusive Einparkhilfe vorn und hinten, Wade Sensing, ClearSight Ground View, Manövrierlichter, Geschwindigkeitsregelung, Aufmerksamkeitsassistent, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung.



Abseits befestigter Straßen besitzt Range Rover Kompetenz wie kein anderer in dieser Klasse. Verantwortlich dafür sind neben der neuesten Entwicklungsstufe des intelligenten Allradantriebs iAWD eine Fülle weiterer Innovationen und Technologien, die dem neuen Modell eine noch größere Bandbreite an dynamischen Fähigkeiten verschaffen.