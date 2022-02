Die harten Fakten zuerst: Der Highlander bietet sieben Personen Platz, fasst 241 bis maximal 1.909 Liter in seinem Kofferraum und hat den Hybrid-Antriebsstrang aus dem RAV-4 mit 190 PS. Diesel vermisst man nicht, mitunter nervige Plug-in-Dinge noch weniger und das stufenlose Getriebe arbeitet so souverän, dass man die konstanten Drehzahlen beim Beschleunigen nicht mehr als störend empfindet. Dazu gibt es Allradantrieb und eine überkomplette Ausstattung.

Sparsamer Riese

Kurz gesagt: Ein formidables Full-Size-SUV, mit dem man nicht wirklich etwas falsch machen kann. Was ein wenig verwundert, ist natürlich, dass Toyota erst bei der vierten Generation des Highlander auf die Idee kam, diesen in Europa anzubieten. Um gleich jedem für den Stammtisch – und mag er auch nur virtuell stattfinden – die notwendigen Argumente mitzugeben: Ja, es ist problemlos möglich, den Highlander mit weit unter sieben Liter Eurosuper zu betreiben. 6,3 Liter standen bei uns am Ende auf dem Abrechnungszettel.



Toyota hat den Hybrid-Antrieb so weit vorangetrieben, dass es kaum Sinn ergibt, einen weitaus schwereren Plug-in-Hybrid-Strang zu verbauen, geschweige denn E-Antrieb, dessen Akkus vermutlich auch der dritten Sitzreihe den Platz vollständig rauben würden. Oder um es anders zu sagen: Wer so viel Platz benötigt, aber unter einer Fahrzeuglänge von fünf Metern bleiben möchte, für den ist der Highlander (den in den USA erhältlichen Sechszylinder bietet Toyota bei uns schlauerweise erst gar nicht an) eine gelungene Kombination der Eigenschaften, zumal es erstaunlich ist, wie gut die Japaner alles zusammengeschraubt haben.

Schmucke Alternative

Es ist nämlich so, dass man im Fahrbetrieb abseits des Vierzylinders nichts hört. Kein Knarzen, kein Vibrieren, kein Brummen, alles wirkt wie aus einem Guss und für die Ewigkeit verarbeitet. Aber nichts anderes hätte man sich von einem Highlander erwartet, oder? Genauso wie eine tolle Ausstattung. Der VIP als Topmodell bietet bis zu Laserlicht und großem Navi alles, die 20-Zöller schlagen sich aber auf den Verbrauch, weswegen der auch gut bestückte Active allemal schlauer ist.

Technische Daten Toyota Highlander VIP

Hubraum | Zylinder 2.487 cm3 | 4

Leistung 190 PS (140 kW)

Drehmoment 239 Nm bei 4.300/min

0–100 km/h | Vmax 8,3 s | 180 km/h

Getriebe | Antrieb stufenlos | Allrad

Ø-Verbrauch | CO2 7,2 l B | 163 g/km (EU6)

Kofferraum | Zuladung 241–1.909 l | 590 kg

Basispreis | NoVA 70.890 € (inkl.) | 11 %



Das gefällt uns: Verbrauch, Platzangebot, die unglaubliche Verarbeitung

Das vermissen wir: ein etwas moderneres Infotainment-System

Die Alternativen: Kia Sorento, Ford Edge, Hyundai Santa Fe