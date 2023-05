Die aktuelle, achte Version des Hilux tritt dabei in große Fußstapfen. Denn seine Vorgänger haben in den letzten Jahrzehnten die richtige Basis für seinen exorbitanten Ruf geschaffen. Legendär dabei, die mehr als nur abgefahren zu bezeichnenden Aktionen, mit denen ein englisches Fernseh-Moderatorentrio versuchte, einem Vorläufer den finalen Garaus zu machen. Er überlebte im wahrsten Sinne des Wortes den Sturz vom Dach eines maroden Hochhauses, das per Sprengung dem Erdboden gleich gemacht wurde. Als ebenso unverwüstlich, erwies er sich, als er bei Ebbe auf einem Strand gefahren und dann dort absichtlich „vergessen“ wurde, während die kommende Flut ihn überspülte. Auch nach dieser Aktion konnte er mit Bordmitteln quasi wieder belebt werden. Der in solchen Fällen zum Einsatz kommende die Begriff - unverwüstlich - hatte mit diesen spektakulären Versuchen im automobilen Segment ein neues Level konstituiert. Und die damals üblichen CDs mit den Clips der „misslungenen Versuche“, die von der britischen BBC ausgestrahlt wurden, haben heute einen ebensolchen Kultstatus.



Dagegen sind die heutigen üblichen, sprich alltäglichen Transport-Herausforderungen eigentlich nicht als wirkliche Anstrengungen für den Hilux zu bezeichnen. Und dies obwohl die zugrunde liegenden Eckdaten dazu durchaus geeignet wären. Die Ladefläche mit Maßen von 1,53 Metern mal 1,65 Metern (1,1 m zwischen den Radkästen) nimmt also nicht nur locker eine Europalette auf, sondern kann auch mit seiner Zuladung von rund einer Tonne (1005 Kilogramm) noch diverse Lagen darauf platzierter Zementsäcke von A nach B, sprich vom Baumarkt zur Baustelle transportieren. Und mit abgesenkter Heckklappe können unter Ausnutzung der Diagonalen auch nicht zugelassene Sportmotorräder sicher zum Einsatzort gebracht werden. Parallel dazu kann mit der optionalen abschließbaren Laderaumabdeckung, die bündig schließt, auch sicher wertvolle Güter vor Langfingern geschützt werden.



Die Anhängelast von bis zu 3500 Kilogramm, mit der man die meisten üblichen Trailer - egal ob jene für edle Sport-Pferde oder eben im Business Bereich, mit Kühlaggregaten ausgerüstete und entsprechend beladene schwere Gastro-Versionen bringen den Hilux ebenso wenig an seine Grenzen wie die bekannten langen Autotransporter-Varianten.



Die Entwickler haben offensichtlich genügend Reserven eingeplant. Dies betrifft sowohl auf die Motorleistung von 150 KW/204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment aus dem 2,8 Liter Diesel-Aggregat, als auch auf die Auslegung der Starrachse zu, die die Belastungen der Ladefläche genauso meistert wie lange Etappen auf Autobahnen im unbeladenen Zustand.



Für Letztere hat der aktuelle Hilux alles an Bord, was üblicherweise heute auch in einem Pick-up erwartet wird. Vom Automatik-Getriebe samt 4x4-Antrieb und „Diff“, über die Klimaautomatik, den Bordcomputer samt Entertainment-System mit Navi sowie Rückfahrkamera bis hin zu den optionalen Ledersitzen, die auch hinten in der Doublecab-Variante fünf Reisenden Erwachsenen passenden Komfort zur Verfügung stellen.



Der Kraftstoffverbrauch, ermittelt in eigenen umfassenden Praxis-Tests, je nach Ausgangssituation, sprich Last, lag zwischen 7,1 Litern im unbeladenen Zustand und gut 12 l Diesel mit einem großem, schweren, 6 Meter langen und mehr als 3,5 Meter hohem Anhänger. Werte, die zu den jeweiligen an „ihn“ gestellten Aufgaben passen, zumal der Hilux mit den für den Einsatz auf unbefestigten Wegen stark-profilierten All Terrain Pneus in der Dimension 265/65 R17 120/117S ausgerüstet war. Mit dieser Bereifung - und - in Kombination mit seiner Bodenfreiheit von 31 Zentimetern bewältigte er auch richtig schlechte Wegstrecken ebenso locker. Eben ein Fahrzeug für alle Fälle.