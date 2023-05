Um das aktuelle Flaggschiff aus Wolfsburg auch weiterhin konkurrenzfähig zu halten hat VW dem Touareg ein Facelift verpasst, bei dem im Grunde keine der in so einem Fall zu erwartenden Veränderungen ausblieb. VW legte also sowohl beim Design, als auch bei der verbauten Technologie und den Antrieben Hand an und verspricht, den Touareg damit besser gemacht zu haben als je zuvor.

Arbeiten wir uns von außen nach innen. Wie im Grunde bei VW aktuell Usus übernimmt nun auch der Touareg, gemeinsam mit leicht überarbeiteten Schürzen, die Leuchtbänder an Front und Heck, fällt dabei aber hinten durch ein ebenfalls beleuchtetes VW-Logo etwas aus der Reihe. Vorne wiederum sehen die Scheinwerfer nicht nur anders aus, sie haben auch dazugelernt. Im Touareg werden erstmals bei VW die neuen „IQ.Light – HD-LED-Matrix-Scheinwerfer“ verbaut. Kai Grünitz, Markenvorstand für Technische Entwicklung, verspricht in den entsprechenden Aussendung dazu, damit eines der besten Lichtsysteme der Welt zu bieten und erklärt weiter: „Mehr als 38.000 interaktive LEDs projizieren einen Lichtteppich exakt in die Fahrspur und leuchten die Straße präziser aus als je zuvor. Das HD-LED-Matrix-Licht werden wir schon bald auf die nächste kleinere SUV-Klasse übertragen.“ Zudem warten rein optisch neue Felgen in Größen von 19 bis 21, bzw. beim Touareg R in 22 Zoll.

Das bringt uns weiter zu den Antrieben. Das große SUV wird standesgemäß ausnahmslos von 3,0-Liter-V6-Motoren angetrieben. Vier davon stehen zur Wahl: zwei Turbodiesel (170 kW05 / 231 PS05 und 210 kW06 / 286 PS) sowie zwei Plug-in-Hybridantriebe (V6-Benziner plus E-Maschine). Der Plug-in-Hybridantrieb des Touareg eHybrid entwickelt eine Systemleistung von 280 kW07 / 381 PS; beim Touareg R eHybrid stehen maximal 340 kW / 462 PS zur Verfügung. Alle Motoren sind serienmäßig an eine 8-Gang-Automatik und den permanenten Allradantrieb 4MOTION gekoppelt.



Auch beim Fahrwerk wurde gehörig nachgebessert. Sowohl beim serienmäßigen Stahlfederfahrwerk als auch das optionale Luftfederfahrwerk wurde durch den Einsatz neuer Fahrwerkskomponenten und einer überarbeitete Abstimmung der Regelsysteme sowohl der Komfort wie auch die Agilität verbessert werden, verspricht VW. Der Touareg ist zudem jetzt mit einem Dachlastsensor ausgestattet, der mit der Fahrwerkselektronik vernetzt ist. Ist also eine Dachbox montiert, erkennt das der Sensor und gibt diese Information an Assistenzsysteme wie das ESC weiter, das entsprechend früher eingreift, um die Fahrstabilität zu erhöhen. Ist hingegen keine Dachlast vorhanden, erlauben die Systeme eine höhere, sportlichere Performance. Für Jochen Reichel, Leiter Fahrdynamik, Lenk- und Regelsysteme, dazu: „Durch den Dachlastsensor konnten wir die Spreizung zwischen maximalem Komfort und optimaler Performance noch weiter erhöhen. Die in diesem Zuge weiterentwickelte Abstimmung der Fahrwerks- und Regelsysteme sorgt für mehr Stabilität und Präzision sowohl in dynamischen als auch in komfortorientierten Fahrsituationen. Gerade in Verbindung mit Fahrwerkssystemen wie dem aktiven Wankausgleich und der Allradlenkung wurde der Touareg damit noch fahraktiver.“ Natürlich kann aber auch der Pilot selbst maßgeblich mitbestimmen, was das Fahrwerk so tut: Über die Taste zur Fahrprofilauswahl in der Mittelkonsole stehen verschiedenste Onroad- und Offroad-Profile zur Wahl, dieParameter für das Automatikgetriebe, die Klimaautomatik, die Lenkung, die optionale Luftfederung, das Ansprechverhalten des Motors und verschiedenste Assistenzsysteme beeinflussen.