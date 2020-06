BMW 4er: Polarisieren über alles

BMW 4er: Polarisieren über alles | 03.06.2020

Monster-Niere, Mild-Hybrid und nur noch mit Automatik

Falls irgendjemand Bedenken hatte, die Coupés von BMW wären zu "normal", sollte der neue 4er diese Sorgen vollends zerstreuen können. Der neue Zweitürer auf Dreier-Basis übernimmt die Riesen-Nieren des Konzeptautos und wird damit definitiv mit keinem anderen Auto verwechselt werden. Doch egal, ob man das Styling liebt oder hasst: Am Papier, also in Sachen Technik und Technologie, sieht der Wagen verdammt gut aus.

