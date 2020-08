Bentley Bentayga "Speed" vorgestellt

Bentley Bentayga "Speed" vorgestellt | 13.08.2020

In 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Viel hilft viel. In den Bentayga "Speed" hat Bentley alles hinein gesteckt, was kräftig und schnell macht. Aus dem sechs Liter großen W-12-Motor holen die Ingenieure satte 635 PS und ein athletisches Drehmoment von 900 Newtonmetern. In 3,9 Sekunden spurtet das große Luxus-SUV von 0 auf 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 306 km/h.

