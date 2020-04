Im Auto geschützt vor Corona-Virus?

So bleibt COVID-19 raus aus dem Kfz

In Zeiten von Social Distancing und Maskenpflicht ist das Auto so wichtig wie nie. Doch sind die eigenen vier Wände auf Rädern auch ein perfekt geschützter Ort vor Krankheitserregern und ganz konkret dem Corona-Virus? Nein.

Moderne Klimaanlagen und Luftfilter sorgen für reine Luft im Auto. Sensoren überwachen die Luftqualität, Filter wirken antibakteriell und binden Gerüche. Werden die Innenraumfilter regelmäßig gewechselt, idealerweise im Frühling, verliert die Pollensaison so selbst für starke Allergiker ihren Schrecken. Mehr noch - so manch besonders schlaue Systeme analysieren konsequent die Außen- und Innenraum-Luft und aktivieren automatisch die Umluftfunktion um die Filter der Systeme ideal nutzen zu können. ABER: Die Innenraumfilter schützen nicht vor Viren. Zumindest die nicht, die aktuell in unseren Autos verbaut werden.



Tatsächlich arbeiten die Hersteller aber natürlich an entsprechenden Systemen - spätestens jetzt. Geely etwa, die chinesische Mutter von Volvo, hat unlängst verkündet man habe binnen 20 Tagen einen Filter entwickelt, der Filter aus Aktivkohle mit einem System kombiniert, das negativ geladene Ionen produziert. So können immerhin bis zu 95 Prozent der Viren, Pilze und Bakterien abgetötet werden, die ins System gelangen.



Um im Auto gesund zu bleiben - das, sofern man es alleine nutzt, zumindest das Abstand-halten absolut gewährleistet - ist aber noch mehr zu bedenken, als nur die Klimaanlage. Corona hin oder her: Im Schnitt befinden sich etwa 107 Keime auf einem Lenkrad. Auf dem Sitz einer öffentlichen Toilette sind es zwölf. Ähnlich sieht es bei den anderen, viel genutzen Flächen aus: Schaltknauf, Sitze, Touchdisplay ... alles in der Regel stark kontaminierte Bereiche. Das ist freilich vor allem für all jene nun besonders interessant, die auf Car-Sharing-Anbieter setzen. Je nachdem welcher Studie man gerade glauben will, sollen sich die Corona-Viren auf manchen Oberflächen immerhin auch mehrere Tage halten können.



Achtet im Auto also - egal ob eurem eigenem oder einem geteilten - auf Hygiene. Und nein: Das heißt nicht, dass ihr jetzt eure Autos großflächig desinfizieren müsst. Ganz im Gegenteil. Laut der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind zum Schutz vor COVID-19 bei der Reinigung von Oberflächen ganz normale Reinigungsmittel ausreichend.



Schlusswort: Desinfektionsmittel entfernen keinen Schmutz und ersetzen keine Reinigung. Nicht nur im Auto. Auch im Haushalt und an euch selbst. Passende Flaschen zu hamstern ist also vollkommen unnötig. Einfach öfter Hände waschen und eurem Auto sowie Haushalt regelmäßig eine anständige Reinigung mit passenden Pflegemitteln gönnen. Zeit dafür haben die meisten von uns ja jetzt ...