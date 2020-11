Neuvorstellung: VW Golf R

Neuvorstellung: VW Golf R | 04.11.2020

Ein Golf mit 320 PS und Drift-Modus

VW hat virtuell das neue Flaggschiff der Golf-Baureihe enthüllt, den R. Er markiert das obere Ende der Leistungsgesellschaft bei den Kompakten aus Wolfsburg. Sein Vierzylinder-Turbo (EA888 evo4) ist in Golf-Generation Acht 235 kW/320 PS stark und liefert bis zu 420 Newtonmeter Drehmoment.

Erstmals im Golf vernetzt ein "Fahrdynamik-Manager" den Allradantrieb mit der Fahrwerksregelung DCC und der Differenzialsperre XDS. Der neue R soll laut VW "souveräne Dynamik" liefern, er beschleunigt in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h und ist serienmäßig 250 km/h schnell. Ein optionales "R-Performance"-Paket bietet nebst offenem Heckspoiler eine Anhebung der Vmax auf bis zu 270 km/h sowie die zusätzlichen Profile "Special" - auch Nürburgring-Modus genannt - und "Drift".



Im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger soll der neue Golf R so ausgestattet im Nordschleifen-Modus in der namensgebenden grünen Hölle ganze 17 Sekunden schneller sein als sein Vorgänger. Der Modus "Drift" wiederum tut genau, was der Name erahnen lässt und soll den Golf erstmals in seiner Geschichte zum Quertreiber machen. Allerdings betont VW in der Presseaussendung mehrmals, dass der Modus nur für "nicht öffentliche Straßen" gedacht ist. Verständlich ... wenn man sich erinnert, wie viele Videos es seinerzeit vom Ford Focus RS gab, bei dem Besitzer des Power-Hatchbacks nicht so ganz mit dem Drift-Mode zurechtkamen ... aber zurück zum Golf.



Der Allradantrieb 4Motion mit neuem Hinterachsgetriebe und R-Performance Torque Vectoring soll maximale Fahrdynamik ermöglichen, während die neue 18-Zoll-Bremsanlage (357 x 34 mm Scheiben vorn) soll für anständige Verzögerung aus jedem Geschwindigkeitsbereich sorgen.



Der neue Niedersachsen-Sportler ist serienmäßig mit einem speziell programmierten "Digital Cockpit Pro" ausgestattet und startet mit Sportsitzen, Navigationssystem, Ambientebeleuchtung, Klappenauspuffanlage (optional gibt es wieder eine von Akrapovic) und 18-Zoll-Leichtmetallrädern durch.



In Deutschland wird VW den neuen Golf R ab Ende November in den Handel bringen; der Vorverkauf auf den ersten, übrigen europäischen Märkten beginnt am 5. November. Für Österreich heißt es noch etwas länger warten. Hier wird der Golf R voraussichtlich ab Anfang Dezember bestellbar sein. Dann dürfte auch der Preis feststehen.