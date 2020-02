Inhalt Schluss mit Tempo 140

BKA Schluss mit Tempo 140 | 10.02.2020

In der ORF Pressestunde kündigte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler an, die beiden 140 km/h-Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich mit 1. März zu beenden und sprach auch über andere Themen rund um NoVA, Pendlerpauschale und Dieselprivileg.

Johannes Posch