Stellantis: Merger ist eigentlich eine Übernahme

Ein Partner ist doch "gleicher" als der andere

Im Sommer diesen Jahres wurde es offiziell: Fiat Chrysler Automobiles und der Group Peugeot Société Anonyme fusionieren und werden im ersten Quartal 2021 zu Stellantis. Nun wurde aber bekannt, dass es weniger "Fusion", als eine "Übernahme" ist.

Um eines gleich vorauszuschicken: Wenn zwei internationale Automobil-Konzerne in einen aufgehen, ist das alles andere als einfach. Dementsprechend ist vermutlich auch alles nicht so simpel, wie wir es hier jetzt versuchen darzustellen. Aber dennoch: Die Kollegen von Automotive News Europe haben beim genauen Durchsehen des immerhin 714 Seiten langen Dokuments zum Zusammenschluss entdeckt, dass die Fusion von PSA und FCA eigentlich ein Kauf ist - zumindest rein buchhalterisch gesehen.



Der besagte Absatz findet sich auf Seite 23 in der Rubrik "Buchhaltungsbehandlung" - "Accounting Treatment" im Original. Hier der o-Ton:



"The merger will be accounted for using the acquisition method of accounting in accordance with IFRS 3, Business Combinations (“IFRS 3”), which requires the identification of the acquirer and the acquiree for accounting purposes. Based on the assessment of the indicators under IFRS 3 and consideration of all pertinent facts and circumstances, FCA and PSA’s management determined that PSA is the acquirer for accounting purposes and as such, the merger is accounted for as a reverse acquisition."



Übersetzung:

Der Zusammenschluss wird gemäß IFRS 3, Unternehmenszusammenschlüsse ("IFRS 3") nach der Akquisitionsmethode buchhalterisch behandelt, die die Identifizierung des Erwerbers und des erworbenen Unternehmens für Buchhaltungszwecke erfordert. Basierend auf der Beurteilung der Indikatoren gemäss IFRS 3 und unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten und Umstände hat die Geschäftsleitung der FCA und der PSA entschieden, dass PSA für Buchhaltungszwecke der Erwerber ist und die Fusion als solche als umgekehrte Übernahme verbucht wird.



Nun wird hier freilich oft betont, dass das alles nur die Buchhaltung betrifft. Allerdings gibt es auch sonst viele Anzeichen, die klar machen, wer von den beiden Partnern in Zukunft wirklich das Sagen haben wird. So wird der jetzige CEO von PSA, Carlos Tavares, auch CEO von Stellantis. Zudem wird der aus 11 Personen bestehende Stellantis-Vorstand mit sechs Personen mit PSA-Hintergrund besetzt. Auch hier haben die Franzosen dann also die Mehrheit.



Was das für die Zukunft und den Markt bedeutet? Nun, es wurde bereits öfter spekuliert, dass dem Merger einige Marken zum Opfer fallen werden; dass sie also abgestoßen oder eingestellt werden. Ganz oben auf der Liste steht dabei wohl Chrysler und Lancia. Selbst Alfa Romeo darf sich aber wohl nicht in Sicherheit wiegen.



Wer Lust auf volle 714 Seiten Industrie-Lektüre hat, hier der passende Link zum Dokument.