Der VW Golf hat es derzeit nicht leicht. Zuerst wurde der Dauerbrenner 2019 durch den Škoda Octavia vom Zulassungsthron gestoßen und jetzt rückt ihm auch noch der VW Caddy auf die Pelle, ein Nutzfahrzeug noch dazu! Wie es dazu kommen konnte? Nun, der Caddy baut nun auf derselben Plattform wie der Golf auf und kommt dadurch in den Genuss vieler Features, die beim Vorgänger noch unmöglich gewesen wären. Eins dennoch gleich vorweg, so richtig ins Gehege werden sich die beiden Markenbrüder in der Praxis wohl kaum kommen, schließlich bedienen die beiden doch unterschiedliche Kundschaften.



Platz ohne Ende

Denn allein die Optik unterscheidet die beiden Volkswagen deutlich voneinander. Während man beim Fahren kaum noch etwas von der Nutzfahrzeug-Herkunft sieht, rein optisch kann der Caddy kein Geheimnis aus seiner Herkunft machen. Muss er aber auch gar nicht, beim Platzangebot kann dem kleinsten VW Nutzfahrzeug bei diesen Außenabmessungen nicht so schnell jemand etwas vormachen. Die Kopffreiheit ist überhaupt kein Thema und auch die Beinfreiheit im Fond geht mehr als in Ordnung, auf Wunsch gibt’s den Caddy weiterhin auch mit sieben Sitzen. Die fünfsitzige Variante weiß mit Kofferraumabmessungen zu überzeugen, die man selbst als Familienvater gar nicht so rasch befüllen kann. 1.213 Liter sind es im Standard, klappt man die Rücksitzlehnen um, wächst das Volumen auf stolze 2.556 Liter an.