4x4 on Ice als Motto für das Nissan-SUV

Zwischen Rathaus und Burgtheater können sich die Wiener – egeal ob jung oder alt – Jahr für Jahr zum Eislaufen treffen. Noch bis zum 2. März findet 2025 das, ja, man kann es so sagen, Mega-Event statt. Knapp 10.000 Quadratmeter Eisfläche auf zwei Ebenen und rund 500 Meter Laufwege durch den Rathauspark stehen den Besuchern zur Verfügung



Tagesskipässe für den Semmering zu gewinnen



Erstmals dabei ist Nissan Österreich als exklusiver Partner aus der Automobilbranche. Ein Podest, auf dem er gut sichtbar ist, zeigt während der ganzen Zeit einen Nissan Qashqai 4x4. Das SUV passt gut zur Veranstaltung, denn durch seinen Allradantrieb bietet es reichlich Grip in ansonsten rutschigen Situationen. Lässig: Es gibt ein Gewinnspiel, bei dem vier Pakete mit je vier Tagesskipässen am Semmering ausgespielt werden, darüber hinaus werden auf den Social-Media-Kanälen von Nissan Österreich Eintrittskarten für den Besuch des Eistraums verlost.



Gut zu wissen: In einer aktuellen Aktion bietet der Importeur derzeit lagernde Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 158 Xtronic 4x4 zum gleichen Preis wie die Versionen mit Vorderradantrieb an. Die Brutto-Vorteile für die Kunden werden dabei mit zwischen 2649 und 3018 Euro beziffert. „Ich bin sehr stolz, dass wir in diesem Jahr exklusiver Automobilpartner des Wiener Eistraums sind und unseren neuen Qashqai in diesem einmaligen Ambiente präsentieren dürfen“, erklärt Michael Kujus, Managing Director der Astara Mobility Austria GmbH. „Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht das Eis zum Schmelzen bringen wird – denn sein Design lässt bekanntlich niemanden kalt.“