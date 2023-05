Kein anderes Auto dieser Welt vereint Alltagsnutzen mit bestialischer Performance so gut wie der Audi RS6. Schon ab Werk. Immerhin sind 600 PS und 800 NM Standardleistung schon reichlich "adäquat". Aber natürlich nicht genug, wenn es nach Abt geht. Und so steigerten die deutschen Tuner das Vermögen mit der hauseigenen ABT POWER R Technologie auf ca. 559 kW (760 PS) bei 980 Nm. Aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen dauert somit nur noch 3,1 Sekunden; 3,6 sind es standardmäßig. Die Bestandteile des Pakets: ein Turbolader, Ladeluftku?hler und Carbon Frontschu?rzeneinsätzen inkl. Lufteinlassgitter mit optimierter Luftfu?hrung. Für die passende Kontaktherstellung zur Straße spendierte man dem Auto mit neuen Gewindefahrwerksfedern samt eigener Sportstabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, sowie eine Hochleistungs-Bereifung mit Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22 auf ABT HIGH PERFORMANCE IR22 Schmiedefelgen in glossy black. Fu?r den passenden Sound sorgt die hauseigene ABT Schalldämpferanlage aus Edelstahl, die in 4-ABT-Rohrblenden mit einem Durchmesser von 102 mm endet.



Damit die ABT RS6 Legacy Edition (LE) aber auch optisch genug hermacht, wurde auch beim Ex- und Interieur Hand angelegt. Eines der aerodynamischen Highlights ist der in die Motorhaube der ABT RS6-LE integrierte Carbon Fronthaubeneinsatz, der – zusätzlich zu optischen Aspekten – eine verbesserte Wärmeabfuhr des leistungsgesteigerten V8 Bi-Turbo Motors bewirkt. Die fu?r die Zulassung des ABT Carbon-Fronthaubeneinsatzes im Geltungsbereich der StVZO gesetzlich vorgeschriebenen Kopfanpralltests hat das limitierte Sondermodell problemlos bestanden. Darüber hinaus warten noch zahlreiche andere Anbauteile aus Sichtcarbon wie beispielsweise Frontlippe, Spiegelkappenaufsätze, Seitenschweller, Heckschu?rzeneinsatz oder der Heckflu?gel.



Im ohnehin schon hochwertig gestalteten Interieur des Audi RS6 veredelt ABT des Ambiente weiter mit Dinamica soul-Stoff auf den Schaltwippen, Einstiegsblenden sowie an Schalttafel- und Sitzgestellblenden. Das eigene Lenkrad wiederum fällt durch die hochwertige Alcantara Veredlung sowie die sportliche 12 Uhr Markierung auf, die dezent rot durch das perforierte Material scheint. Dass es sich um ein limitiertes Sondermodell handelt, wird auch mit der Veredelung der Vordersitze mit dem ABT Logo in der Kopfstu?tze und RS6-LE Logo im Lehnenkopf deutlich sichtbar. Auch in die Fußmatten ist das RS6-LE Logo eingestickt. Zu den weiteren Anpassungen im Detail gehören eine Tu?reinstiegsbeleuchtung, Start-Stop-Schalterkappe und die Kofferraummatte im ABT Design.



All diese Exklusivität hat aber freilich auch ihren Preis. Für das Auto an sich verlangt Abt 102.600 Euro inkl. deutscher Mehrwertsteuer. Hinzu aber kommt aber noch die Montage (11.462,08 € inkl. 19% MwSt) und TÜV-Abnahme (420,00 € inkl. 19% MwSt) und auch so manch erwähnte Besonderheit hier wäre noch extra zu zahlen.