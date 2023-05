Die ersten Bilder haben wir euch vor einiger Zeit schon gezeigt. Nun wurde der Wagen also ganz offiziell enthüllt; inklusive technischer Daten. Und die beeindrucken. Der Wagen wird in zwei Motorisierungen verfügbar sein: Als frei atmendes "Basis-Modell" mit 460PS und 570Nm und Top-Cobra mit Kompressor-Aufladung und satten 663PS und 780Nm. Letztere Motorisierung beschleunigt den 1.455 kg schweren Roadster sodann in gerade einmal 3,4 Sekunden aus dem Stand auf 60 mph. Da wie dort wird die Kraft auf fünf Litern Hubraum gewonnen und wahlweise über ein Sechsgang-Handschaltgetriebe oder eine 10-Gang-Automatik an die Hinterräder weitergeleitet.



Der Cobra GT Roadster hat einen Radstand von 2.570 Millimetern, der somit 284 mm länger ist als bei der originalen AC Cobra Mk. VI. Die Gesamtlänge beträgt 4.225 mm, das sind 110 mm mehr als bei der Mk. VI Cobra. Das bedeutet, dass auch Fahrer mit einer Körpergröße von mehr als zwei Metern in den Wagen passen.



David Conza, Chief Executive Officer von AC Cars, sagte bei der Premiere: "Unser Ziel war es, die Erwartungen unserer geschätzten Kundschaft zu übertreffen, die sich an das Feinste im automobilen Luxus gewöhnt hat. Das überwältigend positive Feedback, das wir von den Anwesenden erhalten haben, bestätigt, dass wir diese Erwartungen weit übertroffen haben. Der AC Cobra GT Roadster ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen. Wir freuen uns, dass Kunden aus aller Welt zu uns gekommen sind, und danken ihnen für ihr Vertrauen in uns.



250 Stück wird das Unternehmen pro Jahr und für die nächsten vier Jahre bauen. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Preise schwanken freilich je nach Region, zumindest im Heimatmarkt UK werden aber mindestens 285.000 Pfund für die neue Cobra fällig. Das sind nach heutigem Wechselkurs rund 328.000 Euro.