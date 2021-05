ÖAMTC Fahrtechnik-Sommeraktion

Gefahren im Straßenverkehr erkennen und vermeiden, korrekte Fahrmanöver rechtzeitig durchführen und technische Hilfsmittel im Auto bewältigen – alles essenziell Elemente, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Und all das gelingt nur mit der notwendigen Routine, weswegen in Fahrtrainings das Verhalten in solchen Notsituationen regelmäßig trainiert werden sollte. Genau zu diesem Zweck bietet der ÖAMTC diesen Sommer eine besondere Fahrsicherheitsaktion an: zwei trainieren, einer zahlt. So haben Autofahrer in allen Fahrtechnik Zentren die Möglichkeit, ihre Fahrtechnik im Zuge der Intensiv- und Dynamik-Trainings – auf Wunsch auch mit einem Elektroauto – zu perfektionieren.



"Bei unterschiedlichen Übungen verinnerlicht man wichtige Manöver, die lebensrettend sein können", sagt Roland Frisch, Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, und fügt hinzu: "Gerade in der Fahrzeugtechnik hat es in den vergangenen Jahren große Veränderungen gegeben. So beeinflussen z. B. Assistenzsysteme das Fahrverhalten und die Fahrtechnik. Und auch die E-Mobilität oder Hybridtechnik verändern die Mobilität und somit auch das Angebot in den Fahrtechnik Zentren. Wir gehen daher in unseren Kursen auch auf Fahrerassistenzsysteme wie adaptives Bremslicht und autonomer Notbremsassistent ein."



Ein Vorgehen, das durchaus gut ankommt. Laut einer aktuellen Teilnehmerumfrage der ÖAMTC Fahrtechnik interessieren sich 44 Prozent der Teilnehmer besonders für das Trainieren von Brems- und Ausweichmanövern, 31 Prozent für die Schleuderplatte und 12 Prozent profitieren besonders gerne von den Tipps und Tricks der Instruktoren zur Notbremstechnik. Eine erfreuliche Botschaft, denn die Statistik weist eine traurige Bilanz bei Verkehrsunfällen aus: Im Zeitraum von Jänner bis März 2021 sind 50 Personen im österreichischen Straßenverkehr zu Tode gekommen.



Die Sommeraktion 1+1 gratis läuft noch bis 5. September 2021.