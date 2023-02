ASX als wichtiges Standbein macht den Anfang

In den Mitsubishi-Schauräumen bekommen der kleine Space Star und der dynamische Eclipse Cross bald Gesellschaft. Der neue ASX steht in den Startlöchern, um ein Jahr des Ausbaus bei der Marke aus Tokio einzuläuten. Ab März kommt also das SUV der 4,2-Meter-Liga (konkrete Außenlänge: 4228 Millimeter), im Herbst stößt der neue Colt dazu. Von ihm kennen wir bisher nur ein schemenhaftes Bild, wissen aber, dass der bekannte Name auf jeden Fall als Hybrid zurückkehrt.



Beim Thema PHEV ist Mitsubishi Pionier



Aber zurück zum Anfang, zu A wie ASX – was bedeutet das eigentlich? "Active Sports X-over" sagt Mitsubishi und meint ein B-SUV, das eine durchaus muskulöse Optik aufweist. Von der ersten Generation konnten in Europa knapp 380.000 Exemplare abgesetzt werden. Der ASX war für Mitsubishi somit schon immer – also seit 2010 – eine wichtige Markensäule.



Mit der Nutzung der Allianz-Plattform CMF-B, die auch bei Nissan und Renault in Verwendung ist, lässt sich von Synergien profitieren. Das neue Modell kann somit auf eine Antriebsvielfalt verweisen, die bisher nicht geboten wurde



Konkret lässt sich der ASX künftig als Benziner mit 1,0 Liter Hubraum bestellen, als Mild-Hybrid mit 1,3 Liter Hubraum oder als Vollhybrid (HEV) mit 1,6 Liter Hubraum. Dazu kommt, ebenso mit 1,6 Liter Hubraum, der Plug-in-Hybrid (PHEV). Bei der Thematik von Benziner samt Elektromotor und externer Lademöglichkeit ist Mitsubishi seit 2014 ja ein echter Pionier. Als der Outlander PHEV auf den Markt kam, musste die europäische Konkurrenz erst langsam in die Gänge kommen. Mit dem Eclipse Cross PHEV (4,5-Meter-Liga) stand ab 2021 ein weiteres Modell mit Doppelherz und Stecker im Angebot.