Ab sofort: Trackdays im Driving Camp Pachfurth | 16.05.2024

Fahrspass ohne Limits

Das Driving Camp in Pachfurth, 30 Minuten von Wien entfernt, bebt, denn Supercardrive.at veranstaltet ab sofort Trackdays in exklusiven Fahrzeugen, die in Österreich ihresgleichen suchen.