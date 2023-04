An und für sich hält das Facelift für die beiden Autos keine großen Überraschungen parat. Immerhin wurden die Überarbeitungen für die "Brot und Butter-Modelle" schon vor einiger Zeit enthüllt und deren Änderungen quasi 1:1 auf die sportlichen Top-Modelle übertragen. Dennoch macht Alfa aus den beiden Sondermodellen, der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario und dem Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100°, durch mannigfaltige Details etwas ganz besonderes. Da wäre zum einen die Tatsache, dass die unter deren Hauben arbeitenden V6-Biturbos mit 2,9 Liter Hubraum beiden einen kleinen Leistungsboost erhalten. Sie sind nun 382 kW (520 PS) stark, also um 7kW (10 PS) stärker als die früheren Modelle mit ihren 375 kW (510 PS). Weitere Leistungsdaten wie 0-100-Zeit oder Top-Speed (sowie Verbrauch, falls das irgendwen bei solchen Autos wirklich interessiert), verschweigt Alfa leider noch. Zur Orientierung: 3,9 Sekunden und 307 km/h sind es bei der regulären Giulia Q, 3,6 Sekunden und 300 km/h geradeaus bei der GTAm.



Und apropos GTAm: Bei den Sondermodellen wird ein mechanisches Sperrdifferenzial in der Hinterachse verbaut, dessen Abstimmung laut Alfa Romeo auf den Erfahrungen beruht, die mit den noch einmal 20 PS stärkeren Hochleistungsmodellen GTA und GTAm gesammelt wurden.

Viele andere Finessen kennt man schon von früher. So sind etwa Motorhaube, Spoiler, Seitenschürzen sowie die Kardanwelle aus Kohlefaser gefertigt, während ein aktiver Frontsplitter (ebenfalls aus Kohlefaser) je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger weit ausgefah­ren wird und so bei hohem Tempo den Abtrieb und die Bodenhaftung an der Vorderachse optimiert. Und damit das ganze auch ordentlich klingt, wartet eine Sportabgasanlage von Akrapovi?. In den Radkästen wiederum warten bei der Giulia brünierte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Fünf-Loch-Design, beim Stelvio haben sie 21-Zoll-Format.



Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema "Kohlefaser": Bei beiden Jubiläumsmodellen sind der Kühlergrill und die Abdeckkappen der Außenspiegel aus Sicht-Carbon gefertigt. Auch sonst haben sie optisch so manche Besonderheit. Außen etwa in Form goldfarbener Akzente, unter anderem bei den Bremssätteln, sowie mit spezifischen Emblemen auf den vorderen Kotflügeln. Innen wiederum wartet eine exklusive Kombination aus schwarzem Leder und Alcantara sowie ebenfalls goldene Ziernähte und natürlich noch mehr Carbon. Konkret auf Armaturentafel, Mitteltunnel, Türverkleidungen und im sonst mit Leder und Alcantara bezogenen Lenkrad.



In Sachen Lack hat man die Wahl zwischen drei Außenfarben: Rosso Etna, Verde Montreal und Nero Vulcano.