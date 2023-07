Alfa Romeo Supercar wird am 30. August enthüllt

"Il coraggio di sognare - dare to dream!" Mit diesen Worten leitet der Alfa-CEO seinen dazu passenden Tweet ein, dem zudem das neue Teaser-Bild angehört, das ihr hier seht. Dem Tweet ist außerdem zu entnehmen, dass die Premiere in Alfa Romeos eigenem Arese Museum stattfinden soll, aber es fällt uns schwer zu glauben, dass die terminliche Überschneidung dieser Enthüllung mit dem Formel 1-GP von Monza reiner Zufall ist.

Il coraggio di sognare - dare to dream!

In China I revealed the date a dream comes true: on August 30th 2023 at our Arese Museum, the world premiere of an iconic car. A true expression of @Alfa_Romeo DNA from a daring team with a desire to achieve the unique.

Save the date! pic.twitter.com/jNHsuhmzhS — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) July 5, 2023

Zum Auto selbst weiß man freilich noch reichlich wenig. Nicht einmal den Namen. Man darf aber davon ausgehen, dass er 6C heißen wird. Nicht nur, weil das Rücklicht im ersten Teaser-Image (siehe rechts) im Grunde ein "C" und eine "6" gleichermaßen formt, sondern auch, weil das schlicht perfekt in die Nomenklaturs-Tradition der Marke passen würde. Der 8C hatte einen V8 unter der wunderschönen Haube, der 4C einen Vierender in seiner Mitte und für den neuen Wagen darf man davon ausgehen, dass er eine weiter hochgezüchtete Version des Turbo-V6 nutzten wird, der bereits in der Giulia GTAm zum Einsatz kommt. Also: 6C.



Ausgeschlossen hat Imparato jedenfalls bereits früher, dass wir es hier mit einem schlichten Rebadging des Maserati MC20 zu tun bekommen werden. Er versprach immerhin einst, dass dies ein reines Alfa-Projekt sei. In einem Interview Anfang des Jahres sagte der Firmenchef:



"Wir arbeiten an etwas, das ich neben dem 8C im Museum von Arese aufstellen könnte, um stolz auf unseren Beitrag zur Geschichte von Alfa Romeo zu sein. Das ist es, was wir wollen."



Der 6C, der von Imparato als "ikonisch, super-sexy und wiedererkennbar" angepriesen wird, wird wahrscheinlich nur in einer begrenzten Stückzahl produziert werden. Vom 8C wurden nur 500 Stück für das Coupé und weitere 329 Exemplare für den Spider produziert. Die Logik gebietet zudem, dass wir es mit dem teuersten, neuen Alfa Romeo aller Zeiten zu tun bekommen werden, das wohl ein sofortiges Sammlerstück sein wird. Immerhin war es das dann wohl auch von Alfa Romeo mit den Verbrenner-Sportwagen ...