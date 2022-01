Alfa Romeo hat die Einführung des Tonale zweimal verschoben. Das erste Mal angeblich, weil der CEO der Marke, Jean-Philippe Imparato, eine bessere Leistung des Plug-in-Hybridantriebs forderte. Beim zweiten Mal war es der Mangel an Mikrochips, der dazu führte, dass nicht genügend Komponenten für den Bau des neuen Crossover zur Verfügung standen. Jetzt ist das Unternehmen aber endlich bereit, die Serienversion zu enthüllen.



Der Tonale wird in der Crossover-Palette von Alfa Romeo unterhalb des Stelvio angesiedelt sein. Das Tonale Concept Car (siehe Bilder) gibt einen guten Eindruck davon, was man vom Styling des Modells erwarten darf.



Bisherigen Informationen zufolge wird der Tonale 4.528 Millimeter lang, 1.835 mm breit (ohne Außenspiegel) und 1.604 mm hoch sein. Der Radstand beträgt 2.636 mm. Damit wäre er in etwa so groß wie ein VW Tiguan (4509 mm lang) oder ein neuer Kia Sportage (4515 mm) und gut 15 cm kürzer als der Stelvio (4687 mm).



Einzelheiten zum Antrieb bleiben ein Mysterium. Die Plug-in-Variante verfügt angeblich über einen aufgeladenen 1,3-Liter-Motor und soll mit seinem E-Motor an der Hinterachse Allradantrieb und rund 240 PS (179 Kilowatt) Systemleistung bieten. Die Batterie soll eine Kapazität von 11,4 Kilowattstunden haben.



Zu den weiteren Motoren gehören angeblich ein aufgeladener Vierzylinder mit 130 PS (97 kW) und möglicherweise eine Mild-Hybrid-Version mit 160 PS (119 kW). Ein 1,6-Liter-Diesel soll 130 PS (97 kW) leisten.



Auf den Markt kommen soll der Tonale nach seiner Premiere in wenigen Tagen bereits dieses Jahr. Wenn auch erst gegen Ende des selbigen. Preise und Co. erwarten wir dementsprechend erst um den Herbst.