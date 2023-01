Alle Infos zur 23. Automesse Ried

Die Daten und Fakten zur Automesse Ried lesen sich durchaus beeindruckend:



33 Marken präsentieren, aufgeteilt auf 8 Hallen und insgesamt 12.000 m2 Ausstellungsfläche, insgesamt rund 200 Autos, darunter 6 Österreich-Premieren. Dazu gehören die neuen Modelljahre für Stelvio und Giulia von Alfa Romeo ebenso wie deren brandneuer Tonale, der Peugeot 408, der VW ID.Buzz und der Smart #1. Doch nur weil ein Auto schon einmal irgendwo in Österreich zu sehen war, beraubt das viele ausgestellte Modelle kaum ihrer Attraktivität. Beispiele gefällig? Gern. Zu sehen ist unter anderem die streng limitierte Alfa Romeo Giulia GTAm, der brandneue BMW iX1 und i7, der Mazda CX-60 mit seinem Reihensechszylinder-Dieselmotor, der neue Mercedes-AMG SL63, das Skoda Enyaq Coupe RS iV, der Nissan Ariya, Renault Austral, Toyota bz4X oder die "neusten Modelle" von Tesla; wir tippen auf ein Model S Plaid. Darüber hinaus werden auch noch zahlreiche Aussteller abseits klassischer Neuwagen geboten. Unter dem Motto Schwarz-Weiß warten also faszinierende Oldtimer-Modelle, während Alveri seine E-Ladeinfrastruktur präsentiert. Überhaupt ist die Ausstellervielfalt groß: Autoanhänger, Auto-Zubehör, Motorräder, Motoroller, Fahrzeugbau, Fahrräder, Banken, der ÖAMTC, Elektrofahrzeuge für Kinder, Reinigungsprodukte und vieles mehr ist mit von der Partie.



Auch Rahmenprogramm wird freilich geboten. In der Halle 12 etwa haben die Messebesucher die Möglichkeit, spannende Autorennen von Buggys und Truggys im Maßstab 1:8 und 1:10 zu bestaunen.



Und wer schon mit einem E-Auto kommt, kann freilich auch gleich laden. Am Messeparkplatz vor der Halle 12 werden vier ALVERI Cube Eco Wallboxen installiert. Diese funktionieren mit den gängigen Ladekarten (EnBW, VW, Hyundai, BMW, usw.). Ladekarten der Energie AG oder andere österreichischer Energieversorger funktionieren leider nicht. Es wird aber auch eine direkt Payment-Funktion mit Kreditkartenzahlung per Handy angeboten. Kosten: € 11 pro Stunde



Apropos Kosten:

Die Tickets kosten im



Öffnungszeiten:

Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar 2023, täglich 9:00 – 17:00 Uhr



Weitere Infos, hier im Folder: Auch Rahmenprogramm wird freilich geboten. In der Halle 12 etwa haben die Messebesucher die Möglichkeit, spannende Autorennen von Buggys und Truggys im Maßstab 1:8 und 1:10 zu bestaunen.Und wer schon mit einem E-Auto kommt, kann freilich auch gleich laden. Am Messeparkplatz vor der Halle 12 werden vier ALVERI Cube Eco Wallboxen installiert. Diese funktionieren mit den gängigen Ladekarten (EnBW, VW, Hyundai, BMW, usw.). Ladekarten der Energie AG oder andere österreichischer Energieversorger funktionieren leider nicht. Es wird aber auch eine direkt Payment-Funktion mit Kreditkartenzahlung per Handy angeboten. Kosten: € 11 pro StundeApropos Kosten:Die Tickets kosten im Online-Vorverkauf für Erwachsene 9,00 statt 11,00, für Jugendliche 6,00 statt 8,00 Euro. Hunde sind keine erlaubt.Öffnungszeiten:Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar 2023, täglich 9:00 – 17:00 UhrWeitere Infos, hier im Folder:

„Mit 33 Top-Automarken und rund 200 Neuwägen bietet die AUTOMESSE RIED ein unvergleichliches Angebot. Es freut mich besonders, dass alle Top 20 Marken nach Neuzulassungen 2022 in Ried präsent sind. Darüber hinaus ist dieses Jahr auch Tesla mit seinem neuesten Modell vertreten“, so Philipp Murauer, Projektleiter der Automesse.



„Die Messe Ried und Ihre Aussteller bieten seit über zwei Jahrzehnten eine einzigartige Atmosphäre und Vergleichsmöglichkeit für die Besucher aus Nah und Fern. Die erste Automesse des Jahres ist zugleich auch immer ein wirtschaftlicher Gradmesser“, freut sich Helmut Slezak, Messedirektor.



„Wir freuen uns sehr, dass nach so langer Zeit wieder eine Automesse möglich ist. Dadurch haben wir eine großartige Plattform unsere neuen Modelle und die neuesten umweltschonenden Technologien zu präsentieren. Die Besucher haben wieder die Möglichkeit sich alle Informationen rund ums Auto direkt bei Profis zu holen. Auch unser Autohaus ist wieder dabei und wir freuen uns auf Ihren Besuch.“ Wolfgang Deschberger, Sprecher des Fahrzeughandels des Bezirks Ried