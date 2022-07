Das kontrollierte Übersteuern, vulgo Driften, ist vermutlich so alt wie das Auto selbst und hat über die Zeit kein bisschen von seinem Reiz verloren. Sowohl von außen, als Zuseher, sowie auch vom Fahrersitz selbst aus. Allerdings will Quer-Fahren gelernt sein. Vor allem dann, wenn alle vier Räder des eigenen Gefährts für Vortrieb sorgen. Hier die passende Theorie sowie praktische Tipps, was es konkret beim Quertreiben eines 4x4-Fahrzeugs zu beachten gibt.

„Die Vorderräder zeigen immer dorthin, wo ihr hin fahren wollt“, gilt als allgemeine Weisheit, sowohl fürs alltägliche Autofahren, aber auch fürs Driften … zumindest mit einem hinterradgetriebenen Auto. Mit einem Allradfahrzeug liegen die Dinge anders. Einerseits sind sie einfacher, gleichzeitig aber auch schwieriger. Klingt komisch, ist aber so. Doch alles zu seiner Zeit. Gehen wir das Prozedere Schritt für Schritt durch. Die Theorie: Auto und Fahrer vorbereiten Es sollte vermutlich logisch sein, aber der Vollständigkeit halber sei es dennoch erwähnt: Driften geht nur, wenn möglichst wenige elektronische Helferlein versuchen das Auto in Zaum zu halten. Heißt: Stabilitäts- und/oder Traktionskontrolle müssen so weit wie möglich, idealerweise komplett, deaktiviert werden können. Und wenn ein Auto noch dazu kein ABS hat: Noch besser. Dürfte bei modernen Straßenautos aber schwer zu finden und eigentlich nur mit „tiefgreifenden Eingriffen“ zu realisieren sein. Macht aber nix. Solange alles nach Plan läuft, klappt das kontrollierte Übersteuern nämlich auch mit ABS an Bord bestens. Darüber hinaus ist fürs Driften nichts anderes zu beachten, als es auch für die Fahrt zur Oma der Fall ist: Der Wartungszustand des Autos sollte gut sein und die Sitzposition passen (Hintern fest im Sitz, Lenkrad nah genug um es immer in den Händen zu haben, etc.). Zudem aber sollten auch „Ort und Zeit“ passen. Denn obgleich uns bewusst ist, dass Drifts auch in Kreisverkehren, auf Supermarktparkplätzen oder Landstraßen populär und vermeintlich lustig sind: Nur auf abgesperrten Strecken oder auf Privatgrund, auf dem man sich tatsächlich aufhalten und Driften darf, ist es auch wirklich erlaubt. Darüber hinaus könnten Grundbesitzer und/oder Exekutive diverse Probleme machen; von Besitzstörung bis hin zu Umweltverschmutzung und Lärmbelästigung. Also seid clever und hebt euch das Driften für Rennstrecken und Co. auf. So, jetzt aber genug gepredigt. Ran an den Drift:

Kurve anfahren

Prinzipiell gelten auch beim Driften dieselben Grundregeln wie beim konventionellen Fahren. Der schnellste Weg durch eine Kurve ist also die Ideallinie (außen-innen-außen). Das ist prinzipiell auch beim Allraddriften nicht anders, gerade Anfänger sollten sich allerdings gerade beim Anfahren etwas mehr Platz in beide Richtungen lassen und recht mittig daherkommen. Dann gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten, den Drift einzuleiten:

Drift einleiten #1: Lastwechsel

Abruptes vom Gas gehen oder gar bremsen verlagert das Gewicht des Autos auf die Vorderachse. „Das Heck wird leicht“, heißt es so schön. Das kann für das Einleiten eines Drifts ausgenutzt werden, indem man zur rechten Zeit die starken Seitenführungskräfte der Vorderräder für ein kräftiges Einlenken nutzt, woraufhin die Hinterräder „hoffentlich“ den Halt verlieren und man zu driften beginnt.

Drift einleiten #2: Aufschaukeln

Im Grunde als „kontrollierter Gegenpendler“ zu beschreiben. Man nutzt hier einen eigentlich unangenehmen physikalischen Effekt zu seinen Gunsten. Heißt: Auf eine Kurve zusteuernd lenkt man erst in die „falsche Richtung“ – also auf der Kurve raus statt rein – nur um kurz darauf, sobald der Wagen idealerweise bereits im leichten Drift in diese Richtung unterwegs ist, tatsächlich IN die Kurve zu lenken und die quasi aufgebaute Energie im Fahrwerk dazu nutzt, einen starken Drift Richtung Scheitelpunkt einzuleiten.

Drift einleiten #3: Handbremse

Das Prinzip ist einfach: Durch Blockieren der Hinterachse wird die Haftung eben jener unterbrochen. Die Reifen können keine Seitenführung mehr aufbauen und das Heck bricht aus, sobald man auch nur leichte Lenkbewegungen tätigt. Bei Allradfahrzeugen ist das aber oft nicht ganz so einfach, weil bei vielen Autos in diesem Moment auch die Kraftübertragung an die Vorderachse abreißt. Ganz abgesehen davon, dass immer wenige moderne Autos über manuelle Handbremsen verfügen und elektronische nicht während der Fahrt bedient werden können.

Drift halten

Jetzt wird es spannend. Lenkung und Gas müssen zusammenspielen, um den Drift möglichst lange und kontrolliert zu halten. Entgegen dem Driften mit Hinterrad-getriebenen Autos ist es allerdings wichtig, NICHT in die Richtung zu lenken, in die man fahren will, sondern weniger stark einzulenken. Während man in einem Hecktriebler also beispielsweise am Scheitelpunkt einer Kurve schon Richtung Kurvenausgang lenkt, sollten in einem Allradler die Räder idealerweise gerade stehen. Lenkt man nämlich gegen, ziehen die Vorderräder den Wagen aus dem Drift heraus. Das bedeutet gleichermaßen, dass man in einem Allradauto die angenehme Möglichkeit hat, schon während man driftet durch leichtes, weiteres Einlenken „in den Drift“ den Winkel noch einmal zu erhöhen, ohne dass man allzu schnell riskiert sich einzudrehen.

Drift beenden

Nach der Kurve gilt es, Ruhe zu bewahren. Erneut sollte man davon absehen, zu stark oder abrupt gegenzulenken oder aber zu hektisch das Gas zu lupfen. Zumindest, wenn man eben nicht gleich den nächsten Drift in die gegenüberliegende Richtung einleiten, also gegenpendeln will. Heißt: wenn überhaupt gefühlvoll das Gas reduzieren, langsam und bedächtig nun tatsächlich dort hinlenken, wo man hinfahren möchte und dem Wagen möglichst sanft die Gelegenheit geben, wieder Traktion aufzubauen, ohne wilde Wechselreaktionen zu provozieren.

Die Praxis: Natürlich haben wir das alles nicht einfach aus dem Internet zusammenkopiert, sondern am eigenen Leib erfahren und ausprobiert. Und zwar bei einem Drift-Training am Wachauring, organisiert durch Razoon. Denn um noch einmal zum Punkt „richtiger Zeit und Ort“ von vorhin zurück zu kommen: Wer mit kontrolliertem Quer-Fahren anfangen möchte, dem möchten wir auf jeden Fall ans Herz legen das nicht einfach in einem verschneiten Wald mit Papas BMW zu tun, sondern sich ein solches Training zu gönnen. Nicht nur kommt man so in den Genuss das ganze bei Snacks und Drinks und in netter Gesellschaft zu tun, sondern vor allem in kontrollierter Umgebung inklusive Auslaufzonen, perfekter Begleitung samt ständiger Verbesserungsvorschläge durch echte Profis und mit dem richtigen Gerät … Die Waffe der Wahl Mit genug Hingabe lässt sich zwar jedes Auto mehr oder weniger spektakulär zum Übersteuern bringen, so richtig Spaß macht das ganze aber nur mit dem richtigen Untersatz. Während Papas Mittelklasse-Kombi also zwar durchaus auch dann und wann – vor allem auf Schnee – für den angesprochenen Spaß zu haben ist, so braucht es für ernsthafteres Driften doch auch „ernsthafteres Equipment“. Und von aktuellen Fahrzeugen ist hier keines besser geeignet als der Toyota GR Yaris. Der kleine Japaner wurde seit seiner Vorstellung bereits mit jeder Menge Lob und Jubel (sowie zum Glück auch tollen Verkaufszahlen) bedacht. Und das zu Recht. Mit seinem permanenten Allradantrieb samt in drei Stufen justierbaren Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse (Normal: 70 / 30, Sport: 40 / 60 und Track: 50 / 50) und der bärigen Power aus seinem Turbo-geladenen Dreizylinder ist er schon an sich bestens für den Job gewappnet. Erst Feinheiten wie die automatisch entkoppelnde Hinterachse bei Betätigung der scharf zubeißenden Handbremse aber machen ihn zur wahrlich perfekten Wahl fürs Allrad-Driften. Das wissen freilich auch die Jungs und Mädels von Razoon, weswegen just dieses Auto bei den passenden Fahrerlebnissen und Trainings zum Einsatz kommt. Weiteres Pro an dem Nippon-Sportler: Gerade in Hinblick darauf, dass aller Anfang bekanntlich schwer ist: Ersatzteile für den GR Yaris sind relativ günstig …