Für die erste Teilnahme von Alpine am Pikes Peak International Hill Climb machen die Franzosen gemeinsame Sache mit dem Rennteam Signatech. Das Ergebnis soll eine maßgeschneiderte und wenig überraschend recht extreme A110 sein, die am 25. Juni in die Wolken düsen darf. Die Hardcore-Maschine wurde bereits in Lurcy-Lévis getestet und wird zwei weiteren Tests in Südfrankreich unterzogen, bevor sie zu dem anspruchsvollen Event nach Colorado Springs fährt. Die Strecke, die sie dort erwartet, ist 12,42 Meilen (19,93 Kilometer) lang und hat nicht weniger als 156 Kurven. Der Startschuss erfolgt auf 2.865 Metern Seehöhe. Danach folgt für die Teilnehmer ein Aufstieg um satte 1.440 Meter bis zum 4.303 Meter hohen Gipfel.



Was ist jetzt so besonders an der A110 Pikes Peak? Naja, bis zu einem gewissen Grad sprechen die Bilder doch bestimmt für sich. Abgesehen von dem zweiteiligen Flügel verfügt der Rennwagen über einen markanten Frontsplitter mit großen seitlichen Abweisern, während die zentrale Finne über einer Dachhutze sitzt, die die Luft zum hochgerüsteten Motor leitet. Der aggressive Diffusor wird von weiteren Finnen flankiert, die Teil eines größeren Aero-Kits sind, das auch neu gestaltete Seitenschweller und aerodynamisch optimierte Felgen umfasst.



Und dann sind da noch die Änderungen, die wir nicht sehen können. Die wichtigste davon ist der Motor, der jetzt laut Alpine "fast 500 PS" leistet. Eine nette Steigerung um Vergleich zu den 300 Pferden, die der aufgeladene 1,8-Liter-Benziner, der auch im Renault Megane RS zum Einsatz kommt, in der Straßenversion ins Getriebe drückt: Dort sind es bis zu 300 PS (221 kW). Das Drehmoment wird nicht erwähnt, aber das Straßenauto bietet ein Maximum von 340 Newtonmetern und man darf davon ausgehen, dass auch hier eine beachtliche Steigerung stattgefunden hat.



Fast noch beeindruckender ist aber, dass Alpine es bei alledem geschafft hat, das Gewicht des ohnehin schon leichten Autos noch weiter zu drücken. Die Pikes Peak-Version bringt nur 950 Kilogramm auf die Waage.



Raphaël Linari, Alpine Chefdesigner:

"Die A110 Pikes Peak bringt die wildeste Seite dieses kultigen Autos zum Vorschein. Er ist wendig und leicht, aber mit seiner speziellen Aerodynamik und seinen extremen Proportionen ist er ein echtes Rennauto. Dieses legendäre Ereignis war eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, um unsere Kreativität voranzutreiben und die A110 zu verbessern, während wir gleichzeitig die mit der Leistung verbundenen Zwänge berücksichtigten. Dieses Projekt wurde dank der engen Zusammenarbeit mit den technischen Teams von Signatech in einem ausgesprochen kurzen Zeitrahmen realisiert. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie unsere Kreation die amerikanischen Kraftpakete auf ihrem heimischen Terrain herausfordert. Ich möchte mich bei Jun Okazaki und Victor Sfiazof bedanken, den beiden Designern, die mit mir an der Gestaltung dieses Autos gearbeitet haben. Ganz zu schweigen von der großartigen Zusammenarbeit mit dem Signatech-Team, das ebenso kompetent wie leidenschaftlich ist."



François Letort, Projektleiter der Alpine A110 Pikes Peak:

"Die Alpine A110 Pikes Peak überschreitet die Grenzen unserer Vorstellungskraft, weit über das hinaus, was wir uns in der Anfangsphase des Projekts hätten vorstellen können. Es war ein Vergnügen, mit dem Alpine-Designbüro zusammenzuarbeiten, mit dem wir dank unserer internen Fachkenntnisse und unserer Fähigkeit, unglaublich schnell zu reagieren, schnell in dieselbe Richtung gingen. Unser Kerngeschäft liegt in dieser Stärke, und wir konnten uns auch auf ein Netz von lokalen Lieferanten und Subunternehmern verlassen, die auf unsere Bedürfnisse eingingen. Die ersten beiden Testtage verliefen wirklich reibungslos. Die Alpine A110 Pikes Peak hat all ihre anfänglichen Ziele erreicht, was in so kurzer Zeit eine bemerkenswerte Leistung ist. Wir sind stolz darauf, ein sowohl optisch als auch leistungsmäßig spektakuläres Modell vorstellen zu können. Wir alle freuen uns auf die legendäre Herausforderung, die auf uns wartet!"