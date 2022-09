Das neue Fahrzeug wird die am deutlichsten auf Rennstrecken ausgerichtete Variante des französischen Coupés sein, das laut offizieller Ankündigung für "herausragende Performance und atemberaubende Fahrerlebnisse auf der Rennstrecke und auf der Straße" konzipiert wurde. Alpine beschreibt die A110R zwar als "völlig neu", in seinem Kern wird der Wagen aber freilich "nur" eine getunte Version der bekannten A110 sein, die zu Beginn des Jahres ja bereits etwas aufgefrischt wurde.



Das R im Namen, so Alpine, steht jedenfalls für "Radikal" und soll durch die üblichen Verbesserungen für eine solche Version gerechtfertigt werden. Die A110R wird also leichter, schärfer und puristischer sein als ihre bisherigen Geschwister, denen sie als neues Spitzenmodell übergeordnet wird.



Was dabei genau geändert wird, machen die ersten Teaser-Bilder des neuen Fahrzeugs klar. Uns erwartet also vor allem ein umfangreiches Aerodynamikpaket samt geschlitzter Hauben, Diffusor, Splitter und Co., neue Sportsitze mit H-Gurten, frische Räder und verbesserte Fahrwerkskomponenten und eventuell auch Bremsen. Über die Leistung des aus dem Renault Megane RS stammenden 1,8-Liter-Turbo-Benzinmotors, der zwischen den beiden Achsen sitzt, gibt es keine Angaben.



Zur Erinnerung: Der Vierzylinder leistet in der aktuellen A110S 300 PS (220 Kilowatt) und ein Drehmoment von 340 Newtonmetern. Ob Alpine da für die A110R noch einen drauf setzen kann oder will, werden wir am kommenden Wochenende erfahren. Da wird die Performance-Tochter von Renault den Wagen im Rahmen des F1 Grand Prix in Suzuka, Japan enthüllen. Die Europapremiere ist für Ende Oktober auf dem Pariser Autosalon 2022 geplant, wo der Sportwagen sich die Bühne mit dem neuen Alpine-Konzept teilen wird.