Die entsprechende Abspeckkur (Minus 34 kg) besteht aus einer Kohlefaser-Motorhaube mit doppelten Lufteinlässen für eine verbesserte Aerodynamik, die 2,9 kg leichter als die Motorhaube des A110 S ist und dem Rivalen des Porsche Cayman gleichzeitig einen gewissen Rennwagen-Charme verleiht. Auch die 18-Zoll-Räder sind komplett aus diesem Leichtbaumaterial gefertigt und sparen 12,5 kg ein. Noch mehr Carbon findet sich am Heck, wo die Motorabdeckung komplett daraus gefertigt ist. Ja, das bedeutet, dass der Wagen im Sinne der Gewichtseinsparung sein Heckfenster verloren hat, was die Rundumsicht, die vorher schon überschaubar war, natürlich nicht unbedingt verbessern dürfte. Doch konzentrieren wir uns auf wichtigere Dinge. Zum Beispiel den Innenraum, in den Alpine Sabelt Track Monocoque-Sitze mit Sechs-Punkt-Gurt aus Kohlefaser eingebaut hat, die nicht nur ebenfalls ziemlich nach "Rennwagen" aussehen, sondern natürlich auch noch einmal Gewicht einsparen: 5 kg nämlich.



Das bringt uns zu den Fahrleistungen: der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert 3,9 Sekunden, was einer Zeitersparnis von drei Zehntelsekunden gegenüber der A110 S entspricht. Bleibt man am Gas, schafft die neue A110 R 285 km/h – das sind 6 km/h mehr als die bisherige Topversion. Aerodynamische Änderungen um dabei die nötige Stabilität zu bieten, den Abtrieb zu erhöhen und den Luftwiderstand zu verringern, wurden am Diffusor und in anderen Bereichen vorgenommen.



Ab Werk verfügt die R über eine härteres Setup mit einer um 10 Millimeter verringerten Bodenfreiheit. Dank des verbauten Gewindefahrwerks kann die A110 R aber auf Wunsch um weitere 10 mm näher an die Straße gebracht werden. Die bereits erwähnten Kohlefaserräder sind mit Michelin Pilot Sport Cup 2 Semi-Slick-Reifen der Dimension 215/40 R18 vorne und 245/40 R18 hinten bestückt.



Für die nötige Verzögerung sorgen Brembo-Bremsen mit 320-mm-Scheiben an beiden Achsen und verbesserter Kühlung. Ein weiteres bemerkenswertes mechanisches Upgrade ist die doppelte Auspuffanlage, die jetzt mit einer im 3D-Druckverfahren hergestellten Doppelwand ausgestattet ist. Sie isoliert die Abgase besser, um die angrenzenden Komponenten zu schützen.



Alpine präsentiert die 2023 A110 R in der Farbe Racing Matte Blue als Anspielung auf das A522 Formel-1-Auto der Motorsportabteilung für die diesjährige Meisterschaft. Der Wagen ist mit einem schwarz glänzenden Kohlefaserdach ausgestattet, im Innenraum befindet sich ein Telemetriesystem mit allen relevanten Daten, die der geneigte Sport-Fahrer so benötigt.



Die Auftragsbücher werden voraussichtlich im November geöffnet. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, aber er wird sicherlich einen deutlichen Aufschlag gegenüber der hierzulande ab € 77.990,00 zu habenden A 110 S bedeuten.