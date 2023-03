Nach der Alpine A110 Tour de Corse 75, die im Jahr 2022 vorgestellt wurde, ist nun also die A110 San Remo 73 an der Reihe, die glorreiche Rallye-Vergangenheit der Marke zu feiern. Folgerichtig ließ man sich beim Design der Beklebung von der ikonischen Alpine A110, die 1973 die Rallye Sanremo gewann, inspirieren, blieb dabei aber bewusst modern und kopierte nicht einfach 1:1 die Beklebung von damals. Lackiert in Original Caddy Blue, schwarz lackierten Dachbögen und dem roten Carbondach interpretiert die A110 San Remo 73 Limited Edition die legendäre Lackierung der historischen Berlinette von 1973 neu. Schwarz-weiße Grafiken auf den Türen ergänzen die thematische Signatur "San Remo 73" auf der Motorhaube, den Türen und dem hinteren Stoßfänger. 18-Zoll-Grand-Prix-Räder in Brillantweiß, anthrazitfarbene Brembo-Bremssättel, schwarze Scheinwerferausleger und Alpine Black-Embleme und -Monogramme vervollständigen das Designpaket außen.

Innen wiederum wartet das bekannte, mit viel Mikrofaser ausgekleidete Cockpit mit grauen Nähten und einteiligen Sabelt Schalensitzen, die für das Sondermodell mit dem Motiv "World Champion 73" bestickt und für einen Sechs-Punkt-Renngurt vorbereitet wurden. Die Sportpedale, die Aluminium-Fußstütze für den Beifahrer und die Alpine-Fußmatten vervollständigen das rassige Ambiente. Die Türverkleidungen sind mit zwei schwarz-weißen Streifen versehen. Technisch basiert die 300 PS starke Flunder wiederum auf der A110S und bringt zudem Parkpiepserl vorn und hinten, das Focal Soundsystem, sowie eine Klappenabgasanlage und mehr mit.



Die Alpine A110 San Remo 73 ist weltweit auf 200 Exemplare limitiert und wird mit einer Nummernplakette 'Limited Edition A110 San Remo 73' von 1 bis 200 versehen. Das gute Stück kann ab Freitag, den 17. März um 9 Uhr über das Alpine-Netz zu einem Preis von 89.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer bestellt werden - zumindest gilt diese Info für Deutschland und Frankreich. Für Österreich gibt es jeweils noch keine Preis-Info.

Ein Blick zurück: San Remo 1973

Die A110 San Remo 73 tritt die Nachfolge eines legendären Fahrzeugs an, mit dem Alpine zum ersten Mal in der Rallye-Weltmeisterschaft antrat. 1973 dominierten die Alpines mit vier Siegen nach neun Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft. Die Berlinettes gehörten somit auch zu den Favoriten des 10. Laufs in Sanremo, der auf einigen der gleichen Straßen wie die Rallye Monte Carlo ausgetragen wurde, so dass die Berlinettes von den unterschiedlichen Untergründen profitierten, ganz zu schweigen von ihrem Leistungs-/Gewichtsvorteil.



Auf den italienischen Straßen beendete die Alpine Nr. 1 die erste Etappe mit einem Vorsprung von mehr als fünf Minuten dank einer riskanten, aber erfolgreichen Reifenstrategie. Mit einem Rückstand von mehr als neun Minuten auf den Führenden zu Beginn der zweiten Etappe fuhr die Alpine Nr. 5 Etappe für Etappe Bestzeiten und belegte den dritten Platz in der Gesamtwertung hinter dem Fiat 124 und der Alpine Nr. 1, die die Rallye Sanremo mit mehr als sechs Minuten Vorsprung gewann. Das wiederum besiegelte den Werks-Weltmeistertitel für Alpine.