„2021 war ein besonderes Jahr für Alpine: Wir haben den Einstieg in die Formel 1 gewagt, den Grand Prix in Ungarn gewonnen und sind in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erstmals in der Topklasse angetreten. Die neue A110 Reihe ist noch attraktiver, verfügt über mehr Leistung und spiegelt damit unsere Ambitionen im Motorsport wider“, sagt Laurent Rossi, CEO Alpine.



Die A110S

Die Königin des neuen Lineups ist dabei unbestritten die neue A110S. Das Besondere an ihr, neben den stämmigen 221 kW/300 PS bei 6.300 1/min sowie 340 Nm (+20 im Vergleich zu vorher) bei 2.400 1/min und ordentlichen 275 km/h Top-Speed, ist das optionale Aero-Kit, das der A110 erstmals ab Werk einen Front- und Heckspoiler spendiert. Das soll in Kombination mit der verlängerten Unterbodenverkleidung vorn und dem Heckdiffusor die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten steigern. Konkret liefert das Paket bei Topspeed einen zusätzlichen Anpressdruck von 60 Kilogramm auf der Vorderachse und 81 Kilogramm auf der Hinterachse.



Ebenfalls neu: die 2-Farb-Lackierung in Feuerorange für die Karosserie und Deep Black für das Dach, samt passend eingefärbter Bremssättel. Wer es übrigens dann wirklich wissen will in Sachen Querbeschleunigung: Optional können schon bei der Auslieferung Semi-Slick-Reifen Marke Michelin PS Cup 2 montiert werden; aufgezogen auf schwarzen 18-Zoll-Leichtmetall-Rädern. Auch die Ziernähte der mit Microfaser bezogenen Sportsitze und die Sicherheitsgurte sind in Orange gehalten.