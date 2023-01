Aston Martin DBS 770 Ultimate kommt

"Der ultimative Abschluss einer Blutlinie." So leitet Aston Martin die zugegeben sehr knappe Pressemeldung ein, die uns einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Aston Martin DBS 770 Ultimate gibt. Er soll ein finales Aushängeschild für Astons Top-Coupé werden, das alle vorherigen übertrifft. Und das nicht nur in Sachen Leistung. Nebst der namensgebenden 770 PS erwartet uns also wohl auch eine noch einmal nachgeschärfte Optik samt fahrdynamischer Upgrades. Dass der Wagen also schnell sein dürfte, ist klar. Auch eine gewisse Exklusivität wird gewährleistet; es wird nur 499 Exemplare des Ultimate geben, der in den nächsten Wochen ("Anfang 2023", sagt Aston Martin) enthüllt werden soll.



Bis dahin verschönern uns die Briten die Wartezeit mit diesem wenig verratenden, aber richtig sehenswerten Videoteaser: