Mit dabei waren der A3 - das älteste noch existierende Fahrzeug von Aston Martin und der DB3S, der von vielen der größten britischen Rennfahrer der 1950er Jahre gefahren wurde, darunter Sir Stirling Moss. Unverwechselbar der DB5, der untrennbar mit James Bond verbunden ist und der Aston Martin Valkyrie, das ultimative Hypercar der Briten.



Auch der DBX707, das schnellste SUV der Welt und das neueste Serienmodell, der weltweit erste Super Tourer, der DB12, war mit dabei. Das offizielle Aston Martin Vantage FIA Safety Car und das DBX707 Medical Car unterstrichen die wachsende Bedeutung der Hochleistungsprodukte von Aston Martin für die Straße und die Rennstrecke.



Abgerundet wurde die Parade durch Aston-Martin-Besitzer aus aller Welt, die stolz an der spektakulären Fahrt teilnahmen und die besondere Atmosphäre auf einer der berühmtesten Rennstrecken der Welt genossen.



Parallel zu den Feierlichkeiten wurde in Silverstone der 37.000 Quadratmeter große AMR Technology Campus des Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Teams offiziell eröffnet. Hier konnten die 110 Fahrzeuge und ihre begeisterten Besitzer vor der Ehrenrunde die einzigartige Sammlung von Aston Martins besichtigen.



Lawrence Stroll, Executive Chairman von Aston Martin, sagte: "Für 2023, das Jahr des 110-jährigen Jubiläums von Aston Martin, haben wir uns viel vorgenommen. Neben der Vorstellung unserer mit Spannung erwarteten nächsten Sportwagen-Generation wollen wir unvergessliche Momente für unsere Besitzer, Fans und Mitarbeiter auf der ganzen Welt schaffen, um diesen Meilenstein in der Geschichte von Aston Martin zu feiern."



Die Feierlichkeiten zum 110-jährigen Jubiläum von Aston Martin werden noch in diesem Monat mit der Enthüllung eines exklusiven Modells in limitierter Auflage fortgesetzt, so der Hersteller.