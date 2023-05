Eigentlich ist man mit den Feierlichtkeiten noch etwas zu früh dran. Den tatsächlichen 40er darf Audi Sport nämlich erst im Oktober feiern. Am 10. Oktober, um genau zu sein. Da wurde die quattro GmbH, im Jahre 1983, gegründet. Seitdem ist viel passiert: Mehr als 250.000 produzierte Fahrzeuge allein in den vergangenen zehn Jahren und über 400 gewonnene Motorsporttitel hat die hundertprozentige Tochter der Audi AG mit der roten Raute vorzuweisen. Dass das just auf der Nordschleife gefeiert werden soll, war quasi aufgelegt. Audi Sport und den Kurs in der Eifel verbindet eine enge Beziehung. Bereits seit 2002 ist Audi Sport offizieller Partner des 24h-Rennens und stellt der Rennleitung die „Official Cars“ zur Verfügung. Seit 2009 startet der Audi R8 LMS beim Eifelmarathon, der zu den jährlichen Highlights von Audi Sport customer racing zählt. Die Kundensportabteilung ist seit 2011 Teil der damaligen quattro GmbH. Mit bislang sechs Gesamtsiegen sowie drei weiteren GT3-Klassensiegen ist Audi der erfolgreichste Hersteller in der GT3-Ära des Langstreckenklassikers in der „Grünen Hölle“. Kein Wunder also, dass die Audi Sport GmbH ihre Aktivitäten zum runden Geburtstag am Nürburgring startet: Bei der diesjährigen Ausgabe des 24h-Rennens (18.–21. Mai) treten die vier Audi R8 LMS der Audi Sport-Teams anlässlich des 40. Geburtstags der Audi Sport GmbH mit Retrodesigns an, die berühmten Looks aus der Motorsportgeschichte von Audi aufgreifen.



Allerdings ist die Strecke freilich nicht nur eine motorsportliche Herausforderung, sondern auch ein Gradmesser für die Serienfahrzeuge der Audi Sport GmbH. Jedes neue R- und RS-Modell absolviert während seiner Entwicklungsphase mehrere Tausend Kilometer auf dem abwechslungsreichen Eifelkurs. „Der Nürburgring ist die härteste Rennstrecke der Welt. Er ist für uns ein magischer Ort und deshalb ist das 24h-Rennen perfekt geeignet, um dort in unseren 40. Firmengeburtstag zu starten“, sagt Rolf Michl, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und Motorsportchef von Audi. „Die Nürburgring-Nordschleife gilt als Mekka für alle Motorsportfans. Das 24h-Rennen gehört für mich zum Schönsten, was man im Motorsport erleben kann. Aber auch für die Entwicklung unserer Serienautos ist der Nürburgring essenziell. Alle unsere Modelle werden dort unter extremen Bedingungen getestet und zur Serienreife gebracht.“



Spannende Aktionen zum Jubiläum

Für das 24-Stunden-Rennwochenende auf dem Eifelkurs plant Audi mehrere Aktionen. Am Freitag, 19. Mai, stehen beim „Championstalk“ im Pressezentrum Mike Rockenfeller, Timo Scheider und Martin Tomczyk sowie die Audi Sport-Geschäftsführer Sebastian Grams und Rolf Michl Rede und Antwort. Im ring°boulevard werden verschiedene Modelle aus der Geschichte des Unternehmens gezeigt. Dazu zählen der Audi R8 und RS 4 Avant der ersten Generation, der aktuelle R8 GT sowie der RS 4 Avant mit competition-Paket. Ein weiteres Highlight ist der rein elektrische Audi S1 Hoonitron, mit dem der unvergessene Ken Block im „Electrikhana“-Video auf den Straßen von Las Vegas für Aufsehen sorgte. Und kurz vor dem 24h-Rennen können die Zuschauer entlang der Berg-und-Tal-Bahn High-Performance-Modelle der sportlichen Audi-Tochter bei einem Autokorso bewundern.



Auch am Stammsitz der Audi Sport GmbH in Neckarsulm können sich die Fans auf Feierlichkeiten freuen. Die Jubiläumsausstellung „40 Jahre Audi Sport GmbH – Fascination meets performance“ gibt ab dem 14. Juni einen nahezu kompletten Überblick über die Geschichte der Audi Sport GmbH: Neben automobilen Highlights – vom ersten Fahrzeug der damaligen quattro GmbH bis zu verschiedenen Modellen aus dem Kundensportprogramm und dem aktuellen Produktportfolio – gibt es im Audi Forum Neckarsulm auch sehenswerte Ausstellungsstücke der Audi collection und der Fahrzeugindividualisierung zu bestaunen. Die Ausstellung läuft zeitgleich zur Sonderausstellung „150 Jahre NSU: Innovation, Wagemut, Transformation“ zur Historie der Traditionsmarke NSU.



Ein weiteres Highlight steht schließlich im Herbst an: Zum Geburtstag der Audi Sport GmbH ist am 14. Oktober eine Sternfahrt für Fans der roten Raute zum Audi Forum Neckarsulm geplant. Die Audi Sport GmbH lädt dort zu einem besonderen Aktionstag ein. Informative Führungen durch die Sonderausstellung, die exklusiv für diesen Tag um weitere, sonst nicht der Öffentlichkeit zugängliche Exponate auf vier Rädern ergänzt wird, ermöglichen eine spannende Zeitreise durch die 40-jährige Geschichte des Unternehmens. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm ergänzt das Besucherangebot.