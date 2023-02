Aus für GTI-Treffen in Reifnitz

In Reifnitz hat man nach 41 Jahren genug vom GTI-Treffen. Wie die zuständige Gemeinde in einer Aussendung bekanntgegeben hat, werde man in den nächsten Jahren „keine konventionellen Automobil-Großevents mehr ausrichten“. Zahlreiche Begleiterscheinung des GTI-Treffens hätten zu zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz der Veranstaltung geführt.



Daneben wird auch der Klimaschutz als weitere Begründung für die Absage genannt. Die Auswirkungen des Klimawandels und die Ausrichtung auf mehr Nachhaltigkeit würden es laut Aussendung der Gemeinde erforderlich machen, "die Zukunftsgestaltung unter neue Prämissen zu stellen".



"Im Sinne von Localhood arbeiten wir daran, attraktive und nachhaltige Lebensräume zu schaffen, die allen Menschen zugutekommen, die sich in der Gemeinde aufhalten – unabhängig davon, ob sie ein paar Tage dort verbringen oder ein ganzes Leben", so Bürgermeister Markus Perdacher.