Autozubehör von Epico

Unter anderem bei McShark werden in Österreich die Produkte der tschechischen Firma Epico vertrieben. In zwei Bildern sieht man den Qi2 Mag+ Ultrathin Car Charger um 59,90 Euro. Smartphones mit Magsafe-Hüllen halten darauf bombenfest, kabelloses Laden klappt mit 15 Watt – falls das Telefon über den Qi-Standard verfügt.



Moderne Lüftungsgitter können tricky sein



Mittels Kugelkopf und Drehrad zum Feststellen lässt sich das Telefon genau so justieren wie man es gerne hat. Ein paar Limitierungen sind uns jedoch aufgefallen: Die „Lüftungsgitter“ moderner Fahrzeuge werden immer öfter ins Cockpitdesign integriert und sind teilweise so dick, dass sich die Handyhalterung samt Auflademöglichkeit nicht mehr montieren lässt. Auch das abstützende Element der Halterung (siehe kleines Bild) findet nicht in jedem Auto einen Platz, um seine volle Wirkung zu entfalten. Dann – wenn die Lüftungsgitter sehr beweglich sind und die Stütze fehlt – kann es passieren, dass das Smartphone etwas nach unten zeigt. Zusätzlich ist die Lage der Lüftungsdüsen essenziell: Liegen sie direkt unter einem Touchscreen, werden große Teile davon eventuell vom Telefon verdeckt.



Epico-Halter ohne Ladefähigkeit kosten bloß 24,90 Euro, wir nennen hier den "Magnetic Round Car Holder", der zudem kleiner ausfällt und mit seiner Ringform luftiger wirkt als der glattflächige Qi2 Mag+ Ultrathin Car Charger. Es gibt mit dem "Car Extendable Holder" zudem einen Kopfstützenhalter (49,90 Euro, auch für Tablets) für die Fondgäste, den eine Testfamilie für uns unter die Lupe genommen hat.

Unterwegs mit den Kids – so wird die Fahrt kurzweilig



Welche Fragen lieben Eltern während dem Autofahren? Und welche Antworten können mit bestem Wissen und Gewissen wirklich gegeben werden?



„Sind wir schon da?“ Nein…

„Wie lange fahren wir noch?“ Keine Ahnung…

„Dürfen wir uns was anschauen?“ Endlich eine positive Antwort - Ja!



Die Zeiten mit dem Handy in Kinderhänden, kombiniert mit kleinen Konflikten zwischen den Geschwistern und fettige Displays sind endlich Geschichte. Der Epico Car Extendable Holder lässt sich irrsinnig simpel auf den Kopfstützen montieren und zusätzlich fixieren. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und die Halter sind für die gängigen Smartphones oder Tablets geeignet. Extra straff ist das Kugelgelenk, sodass ein unbeabsichtigtes Ankommen am Smartphone nicht mit augenblicklichem „Mama, Papa, wir sehen nix mehr!“ bestraft wird.



Zu Konkurrenzprodukten ist der Epico zwar eher groß und sperrig, beim Wunsch nach einem hochwertigen Produkt ist er aber durchaus empfehlenswert. Wer ein Auto mit Integralsitzen hat, muss auf diese Art der Gerätehalterung verzichten.



Hier geht es direkt zum Autozubehör von Epico.