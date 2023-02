Haken #1: Das gute Stück ist auf nur 1.000 Exemplare limitiert. Haken #2: Da es durch eine Kooperation von Samsung mit BMW Südkorea (just dort ist Samsung ja ansässig) entstanden ist, ist sehr unwahrscheinlich, dass es international und nicht nur eben dort angeboten wird. Doch lassen wir uns nicht von langweiligen Fakten vom Schwärmen abhalten:



Die besagte Partnerschaft hat es möglich gemacht, die legendären Designelemente von BMW mit Samsungs neuem Flaggschiff-Handy Galaxy S23 Ultra zu vereinen und so ein Gerät zu schaffen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch technisch herausragend ist; zumindest, wenn man den ersten Reviews zum S23 Ultra so Glauben schenken darf. Die fielen nämlich allesamt sehr gut aus.



Doch zurück zur Sonderedition: Diese wird schon prinzipiell sehr speziell ausgeliefert. Als Verpackung dient ein in Form eines M3 E30 gestaltetes Druckgussgehäuse. Darin warten, neben dem Smartphone selbst, jede Menge Goodies. Zum Beispiel ein Hardcover-Case, das von der Motorhaube und dem vertikalen Nierengrill des aktuellen M3-Modells inspiriert ist. Dazu gibt's noch einen Multi-Schlüsselring samt sieben austauschbaren Emblemen, eine Uhr im M-Design, die in die Lüftungsöffnung eingesteckt werden kann, einen Sonnenblenden-Clip, eine Luftpumpe, eine Sonnenbrille, einen Aufkleber mit dem Buchstaben M aus Metall sowie ein Fotobuch und ein Poster der BMW Historie.



Auch das Gerät selbst wurde freilich modifiziert: Beim Einschalten des Telefons wird ein exklusives Boot-Video mit dem kultigen BMW M Drei-Farben-Streifen-Logo abgespielt und ein spezielles M-Display angezeigt. Außerdem ist BMW Vantage, die BMW Lifestyle-Mitgliedschafts-App, auf dem Gerät vorinstalliert. Alle Käufer erhalten außerdem einen Starterpaket-Gutschein für das BMW Driving Center.



Das Galaxy S23 Ultra BMW M Edition ist wie erwähnt auf nur 1.000 Stück limitiert. Es kann vom 7. bis 13. Februar über den offiziellen Online-Shop von SK Telecom, den T-Direct Shop, vorbestellt werden. Das offizielle Erscheinungsdatum ist der 17. Februar.