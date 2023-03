Wer sich das Motto „alles und bitte scharf“ auf die Fahnen heftet, wird wohl zum 510 PS starken M3 mit den auffällig großen Nieren greifen, vielleicht sogar zu grellen Farben wie Sao Paulo Gelb oder Isle of Man Grün. Im Fall des M3 Touring stehen dann 122.700 Euro am Beginn des Konfigurationsvorgangs.



Der M340i bleibt unter 200 Gramm



Etwas dezenter in der Optik und auch beim Geldverschlingen, fährt der M340i xDrive Touring vor. 78.400 Euro reichen aus, um 374 PS und 500 Nm mit der Fußspitze dirigieren zu können. Gedanken an die Umwelt streifen eher nicht durch die Köpfe der Käufer. Der M3-Vergleich zeigt dennoch, dass sich auch hier etwas tut (198 vs. 232 Gramm CO2-Emission pro Kilometer). Für ein grünes Gewissen reicht das aber nicht.



Zur braveren Optik mit der wohlgeformten BMW-Niere gesellt sich beim Testwagen eine mattgraue Außenlackierung, die schon einmal über 3.000 Euro zum Kaufpreis addiert. Mit dem Panorama-Glasdach, adaptiven LED-Scheinwerfern, Head-up-Display, erweiterten Assistenzsystemen, lederbezogener Instrumententafel, 19-Zöllern im Doppelspeichen-Look, einem Sportpaket mit Details wie M-Gurten, der roten Sportbremse und vielen Features mehr summiert sich der Kaufpreis auf knapp 108.000 Euro. Immer noch weit unter dem M3 Touring!