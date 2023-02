Wie schon beim Facelift des regulären BMW X5 und X6 mit Achtzylindermotor, setzen nun also auch die M-Varianten auf ein Mild-Hybrid-Setup, das den V8-Murln einen ins 8-Gang-Getriebe integrierten Kurbelwellen-Startergenerator zur Seite stellt, der bis zu 9 kW/12 PS sowie ein Drehmoment von 200 Nm beisteuern kann. An den grundsätzlichen Leistungsdaten ändert sich dadurch aber nicht. Nach wie vor steht in den Typenscheinen also eine Maximalleistung von 460 kW/625 PS und bis zu 750 Nm. Auch die 0-100-Zeiten bleiben mit 3,9 Sekunden gleich, was aber nach wie vor ein beachtlicher Wert für so ausgewachsene Schiffe ist. Wirklich was merken von der zusätzlichen Mild-Hybrid-Power soll man allerdings vor allem bei Zwischenspurts und eventuell auch an der Zapfsäule, obgleich auch die WLTP-Werte gleich blieben. Der Top-Speed ist auf 250 km/h beschränkt. Entscheidet man sich allerdings, ebenfalls wie gewohnt, für das optionale M Drivers Package, wird dieser auf 285 km/h angehoben.