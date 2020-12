Inhalt BMW sorgt in Leipzig für Stimmung

BMW Group BMW sorgt in Leipzig für Stimmung | 18.12.2020

Windräder als Adventkerzen Seit 2013 wird die BMW i Produktion in Leipzig von vier Windenergieanlagen mit grünem Strom versorgt. In der Weihnachtszeit strahlen sie in Kerzenweiß. Mag. Severin Karl