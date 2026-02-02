AUTOWELT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Bei Suzuki tollen wieder die Schneefüchse
Suzuki

Suzuki Snowfox mit Swift, S-Cross und Vitara

Bis Ende März legt der Suzuki-Importeur die beliebten Modelle Swift, S-Cross und Vitara als Sondermodelle Snowfox auf. Das Motto dazu lautet "Baut auf Technik, vertraut auf Instinkt".

Mag. Severin Karl

Die Schneefüchse kommen wieder! Suzuki Austria sorgt für ein Wiedersehen mit den beliebten Sondermodellen. Dafür herangezogen wurden jene drei Modelle, die bei den Österreichern so oder so hoch im Kurs stehen: Der kleine Swift mit Hybridtechnologie, der SUV-Klassiker Vitara und der vielseitige S-Cross, der optional sogar mit Allradantrieb zu haben ist (bei Suzuki: Allgrip Select).

Mit Blick auf das Börserl

Als CEO und Managing Director weiß Roland Pfeiffenberger MBA, was einen Suzuki zum Snowfox macht: „Die Snowfox-Sondermodelle zeichnen sich nicht nur durch ihre technische Zuverlässigkeit, und smarte Ausstattungsoptionen aus, sondern bieten auch signifikante finanzielle Anreize.“

Genau, es geht ums Geldbörsel. Und hier konkretisiert Martin Wirthenstätter aus dem Marketing: „Großes Augenmerk legen wir bei Suzuki auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Snowfox Modelle punkten je nach Modell mit einem Bonus bis zu € 2.000,-, der von einem zusätzlichen Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus gesamt bis zu € 5.000, - Ersparnis bringen kann.“

145 Händler in Österreich bieten Probefahrten an, die Snowfox-Kampagne läuft konkret noch bis zum 31. März.

News aus anderen Motorline-Channels:

Unter den Schwingen des coolen Nordlichts

Volvo EX90 im Test

Je größer die Familie, desto größer die Ansprüche. Das bedingt Wachstum auch beim Auto, wobei der Volvo EX90 im herbstlichen Sonnenschein seine Qualitäten bei Jung und Alt unter Beweis stellen kann.

Zu wenig Grip, zu viel Ärger

Hankook plant neuen Winterreifen für die WRC

Sebastien Ogier fand deutliche Worte, Hankook zeigt Verständnis: Nach der Rallye Monte-Carlo arbeitet der Hersteller an einem neuen WRC-Winterreifen

Weitere Artikel:

Do-it-yourself-Wartungen und -Reparaturen

Die perfekte Heim-Werkstatt für Motorrad- und Autoliebhaber

Für viele Motorrad- und Autoliebhaber ist eine eigene Heim-Werkstatt die Idealvorstellung. Zwischen Werkzeugschrank, Hebebühne und Schrauberhocker soll ein Bereich entstehen, in dem Wartungen, Reparaturen und Umbauten in Ruhe durchgeführt werden können.

Toyota Aygo X Play im Test

Von A nach B unter 20.000 Euro

Selbst wenn man zum Aygo X Play das Design- und das Komfort-Paket dazubestellt, steht noch lang kein Zweier an erster Preisstelle. Unterwegs mit 998 ccm und 72 PS: Da ist immer Schwung nötig und hoffentlich fährt hinten keiner mit.

BMW i4 M50 & Co fürs Wochenende

Luxus-Elektroautos mieten

Premium E-Autos wie BMW i4 M50, Porsche Taycan oder Audi RS e-tron GT für ein Wochenende mieten. Fahrspaß trifft Nachhaltigkeit.

Super-Test-Sommer 2025 von AUTO BILD Österreich

Werden Sie Testfahrer für ein Sommer-Weekend!

Sechs Testautos stehen bei dieser Fahraktion für die Leser der bekannten Automobilzeitschrit bereit: Erleben Sie ein Wochenende lang eine der Autoneuheiten und berichten Sie darüber in Bild und Text!

Was passt zu Ihrem Alltag?

Auto-Abo, Carsharing oder eigenes Fahrzeug

Mobilität als Alltagskonzept verändert sich. Während das eigene Auto jahrzehntelang als selbstverständlich galt, stehen heute gleich mehrere Alternativen zur Verfügung. Auto-Abos, stationsbasiertes oder freies Carsharing und klassische Kaufmodelle konkurrieren miteinander.