Bei Suzuki tollen wieder die Schneefüchse

Die Schneefüchse kommen wieder! Suzuki Austria sorgt für ein Wiedersehen mit den beliebten Sondermodellen. Dafür herangezogen wurden jene drei Modelle, die bei den Österreichern so oder so hoch im Kurs stehen: Der kleine Swift mit Hybridtechnologie, der SUV-Klassiker Vitara und der vielseitige S-Cross, der optional sogar mit Allradantrieb zu haben ist (bei Suzuki: Allgrip Select).



Mit Blick auf das Börserl



Als CEO und Managing Director weiß Roland Pfeiffenberger MBA, was einen Suzuki zum Snowfox macht: „Die Snowfox-Sondermodelle zeichnen sich nicht nur durch ihre technische Zuverlässigkeit, und smarte Ausstattungsoptionen aus, sondern bieten auch signifikante finanzielle Anreize.“



Genau, es geht ums Geldbörsel. Und hier konkretisiert Martin Wirthenstätter aus dem Marketing: „Großes Augenmerk legen wir bei Suzuki auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Snowfox Modelle punkten je nach Modell mit einem Bonus bis zu € 2.000,-, der von einem zusätzlichen Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus gesamt bis zu € 5.000, - Ersparnis bringen kann.“



145 Händler in Österreich bieten Probefahrten an, die Snowfox-Kampagne läuft konkret noch bis zum 31. März.