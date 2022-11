"Black Week" bei BMW

Der Black Friday und die Wochen rundherum sind schon lange eine echte Größe in der westlichen Wirtschaft geworden; auch bei BMW. Letztes Jahr noch etwa "steigerte sich der Umsatz der Aktionswoche im Vergleich zum Vorjahr um 57 Prozent. Das Umsatzplus der Black Week machte 8 Prozent des Jahresumsatzes der digitalen Produkte und Services aus. Insgesamt 22.000 zusätzliche Verkäufe tätigten BMW Kundinnen und Kunden in diesen sieben Tagen", so der bayrische Automobilhersteller.



Auch dieses Jahr wird dementsprechend zwischen 23.11. bis 30.11. wieder die ConnectedDrive Week ausgerufen. Und das in nunmehr 25 statt wie im Vorjahr "nur" 18 Märkten, zu denen wie schon 2022 Deutschland, Österreich und die Schweiz ebenso dazu gehören. Bei Mini hingegen sind es nur 15; Österreich und die Schweiz bleiben hier außen vor, Deutschland ist aber dabei.



Da wie dort warten Nachlässe von bis zu Minus 20 % auf Funktionen wie Map Update, Apple CarPlay oder Real Time Traffic Information für Echtzeitinformationen über die aktuelle Verkehrslage.



Details finden Interessent:innen jeweils im BMW ConnectedDrive Store und MINI Connected Store, wobei nach dem Einloggen gleich nach Angeboten gefiltert werden kann, die für das eigene Fahrzeug auch tatsächlich verfügbar sind; immerhin ist Hardware-seitige Verfügbarkeit der Funktionen selbstverständlich immer Grundvoraussetzung.