CLA auf den neuesten Stand gebracht

Beim dynamisch wirkenden Kompakten scheint sich auf den ersten Blick wenig getan zu haben. Wer den coolen Ableger der A-Klasse nur vom Vorbeifahren kennt, wird die Maßnahmen des Facelifts erst bemerken, wenn ein Auskenner darauf aufmerksam macht. Das übernehmen wir jetzt einfach!



Wir müssen also bei der Optik beginnen, wo es mit einer neu geformten Frontschürze beginnt und mit dem überarbeiteten Kühlergrill – siehe das Sternchenmuster – sowie dem neuen Heckdiffusor weitergeht. Drei weitere Felgendesigns ziehen ebenso die Blicke auf sich, 19 Zoll sind sie maximal groß (Serie sind 17-Zöller). Erstmals serienmäßig eingesetzt werden beim CLA und seinem Kombi-Pendant namens Shooting Brake die LED High Performance Scheinwerfer, die zudem mit einer modernisierten Grafik hervorstechen. Auch hinten strahlt man mit LED-Technik in die Nacht.

Kein Facelift ohne neue Farben, die Palette wird ab jetzt von Hyperblau – das gibt es tatsächlich nur beim CLA – und Spektralblau ergänzt.



Zwei mal 10,25 Zoll gegen Aufpreis



Die Armaturenlandschaft wird stets von einem frei stehenden Doppel-Bildschirm definiert. Eine Kostenfrage ist nur die Aufteilung: Will man einen homogenen Blick auf zwei 10,25-Zoll-Screens genießen, muss man Aufpreis zahlen. Ohne Widescreen-Optik gibt es einen 7-Zoll-Screen mit einem 10,25-Zoll-Screen kombiniert.



Gut zu greifen ist das Lenkrad, denn serienmäßig kommt Nappa-Leder zum Einsatz. Ohne Kuhhaut lässt sich Multifunktions-Sportlenkrad bestellen, es ist in der Ledernachbildung Artico gehalten. Je nach persönlichem Geschmack konfiguriert man den Innenraum mit Zierteilen in Carbon-Optik, Holz Linde braun (offenporig) oder einer braunen Microfaser – diese gibt es aber nur für die AMG Line. Da weisen wir gleich auf das erstmals erhältliche beheizte Lenkrad in der AMG Line hin.