Im Mai 2022 ging die Plattform www.piacamper.at erstmals online und ermöglichte es Interessierten zu attraktiven Preisen ein Camping-Mobil aus den Hause VW zu mieten. Limitiert war das Angebot dabei vor allem durch die fünf Standorte, von denen aus man in sein vermutlich erstes Camping-Abentuer starten konnte: Wien-Liesing, Linz, Leoben, Graz und Wolfsberg. Dennoch erfreute sich der Verleih schnell großer Beliebtheit, womit das Angebot nun ausgebaut wird. Ab sofort stehen österreichweite zwölf Standorte zur Verfügung:



- Porsche Wien Oberlaa

- Porsche Wien Donaustadt

- Porsche St. Pölten

- Porsche Linz

- Porsche Salzburg Vogelweiderstraße

- Porsche Salzburg Alpenstraße

- Porsche Klagenfurt

- Porsche Wolfsberg

- Porsche Graz Kärntnerstraße 234

- Porsche Leoben

- Porsche St. Johann in Tirol

- Porsche Innsbruck Mitterweg



In Sachen Fahrzeugauswahl stehen dabei vor allem VW California Coast, Ocean und Beach Camper bereit. Es ist aber auch die Möglichkeit zur Miete von individualisierten Lösungen mit dem Ausbau der Modelle PIA Camper MOUNTAIN, PIA Camper WAVE und PIA Camper WAVE 4. Aus einer Palette von Modulen wie Bettfunktion, Hochdach oder Mobiliar wird das Fahrzeug ganz den eigenen Bedürfnissen angepasst. Zusammengearbeitet wird hier mit den renommierten Partnern „Brome Van Camping“ aus Tirol und „easygoinc.“ mit Sitz in Oberösterreich.



Die Preise reichen von 110 bis 140 Euro pro Nacht. Das Angebot soll im Laufe der nächsten Zeit auch in anderen Märkten außerhalb Österreichs angeboten werden.