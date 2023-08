Caravan Salon Austria 2023: das erwartet uns

All das bestätigte der Veranstalter, die Messe Wels, heute; rund zwei Monate vor dem „Caravan Salon Austria“ verbindlich. Bis zu einem gewissen Grad offen bleibt aber freilich, was die heimische Camping- und Caravaning Branche 2024 wirklich erwartet. Die Zeichen deuten weiter auf einen boomenden Markt ? aber auch auf tiefgreifende Neuerungen, auf leichtere alltagstaugliche Modelle und zugleich auf ein Plus an Luxus in der Oberklasse. Man will autark sein, sich den jeweiligen Hobbys mit seinem Reisemobil anpassen und auch im Winter aktiv unterwegs sein. Als wäre das noch nicht genug, kündigt die Industrie jede Menge Innovationen hinsichtlich der Aufbauten und der Antriebe an. Auch der klassische Wohnwagen soll wieder mehr an Attraktivität gewinnen, und der Minimalismus boomt beim Campen genauso wie der Wunsch nach immer größeren Reisemobilen.



Erste Eindrücke von dem, was uns 2024 erwartet, haben führende und damit auch in Wels stets vertretene Marken wie Knaus Tabbert, Fendt, Carthago und Hobby, aber auch Malibu oder Hymer bereits verraten. Optisch und auch technisch leichter zeigt man sich fast überall, zahlreiche Gadgets sollen dabei den Wunsch nach persönlicher Gestaltung unterstreichen. Noch mehr Individualität versprechen all jene Aussteller in Wels, die das Thema „Selbstausbau“ begleiten. Von einer einfachen Bettkonstruktion bis zum Ausbau, der eine eigene Wohnung ersetzt, ist alles möglich und mit ein wenig Geschick auch nicht zu teuer.



Ist das passende Mobil gefunden, ergibt sich schnell die Frage, wohin es damit gehen soll. Auch hier ist der „Caravan Salon Austria“ die erste Adresse, die über wirklich alle Camping-Möglichkeiten informiert und die Nacht am Bauernhof genauso offeriert wie ausgefallenes Glamping-Vergnügen am anderen Ende der Welt.



Die Eckdaten zum Caravan Salon Austria 2023:

Zeitraum: Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. Oktober 2023

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Ticketpreise: 14,- pro Erwachsenem und Tag, Eintritt für Kinder unter 14 Jahren kostenlos

Weitere Infos zur Messe unter www.caravan-wels.at