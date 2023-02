Gleiche Ausstattung, aber günstigerer Preis. Um den aktuell bestverkauften Cupra, den Formentor, noch attraktiver zu machen, hat Cupra Österreich exklusiv für die Alpenrepublik das Sondermodell CUPRA Formentor Alpha Edition aus dem Hut gezaubert. Dieses basiert, zum nun im Vergleich zu bisher neuen Tiefstpreis von 32.000 Euro, auf der Version 1.5 TSI ACT mit 150 PS und 6-Gang Schaltgetriebe und bringt die selbe Serienmitgift wie bisher mit. Dazu gehören das digitale Info Display, 10-Zoll Media System, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem (KESSY), Voll LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, 3-Zonen-Klimaanlage „Climatronic“, CUPRA Komfortsitze und eine Garantie über 5 Jahre bzw. 100.000 km.



Wenn's gern noch ein bisserl mehr sein darf, warten beliebte Ausstattungspakete wie das Basis-Paket (Parkhilfe vorne und hinten, Parklenkassistent, CUPRA Full Link, Vordersitze beheizbar), das Assistenz-Paket L (ACC inklusive vorausschauender Geschwindigkeitsregelung, Verkehrszeichenerkennung, Blind-Spot-Sensor, Ausparkassistent und Ausstiegswarner) und das Veloz-Paket (19 Zoll Alu-Felgen, Adaptive Dämpferregelung DCC, 12-Zoll Navigationssystem) mit ebenfalls signifikanten Preisvorteilen. In Sachen Lack kommt der "Alpha" ab Werk in Candy-Weiß daher, kann gegen Aufpreis aber auch in einer von fünf zur Wahl stehenden Metallic-Lackierungen sowie zwei matten Sonderlackierungen geordert werden.



„Der CUPRA Formentor ist aktuell das erfolgreichste Modell der jungen Performance-Marke. Mit dem Sondermodell CUPRA Formentor Alpha Edition ermöglichen wir mit einem sehr attraktiven Kundenpreis einen perfekten Einstieg in die Welt von CUPRA.“ sagt Wolfgang Wurm, Geschäftsführer von CUPRA Österreich.