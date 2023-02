Daniela Ulbing fährt Subaru XV

Wollen wir einmal die Erfolge der Kärntnerin abhandeln: Olympia-Silbermedaille 2022, dritter Platz im Gesamtweltcup und Siegerin in der Gesamtwertung des Teambewerbs in der Saison 2021/22, kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup und Weltmeisterin 2017 sowie Juniorenweltmeisterin und viele Podiumsplätze im Snowboard-Weltcup. Eine aktuelle Errungenschaft zum Darüberstreuen ist zudem der Gewinn der Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom bei der Snowboard-WM 2023 in Bakuriani, Georgien. Kein Wunder, dass Daniela Ulbing gern als Snowboard-Ass tituliert wird – dieses Wort fasst einfach alles zusammen.



Die 25-Jährige ist ab sofort in einem Subaru XV unterwegs und ist Mobilitätspartnerin des österreichischen Importeurs. Das Allrad-SUV passt gut zu ihrem Alltag, nicht nur jobtechnisch, sondern auch für die Freizeit. Berge und unbefestigte Wege gehören nämlich einfach dazu, wenn der Trainings- und Termin-Stress nachlässt.



Permanenter Allradantrieb, eine Bodenfreiheit von 22 Zentimeter und genug Stauraum zeichnen den Subaru XV aus. Eine

Vorstellung des XV-Facelifts von 2021 findet ihr hier, damit ihr über das Auto an sich Bescheid wisst. Und wer über Danielas Erfolge informiert werden will, folgt

Daniela Ulbing auf Instagram.