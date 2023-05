Lenkräder gibt es viele. Während andere Hersteller in ihren Straßenautos allerdings unter "Motorsport-DNA" schon so etwas eine bunte 12-Uhr-Markierung verstehen, macht KTM hier tatsächlich keine halben Sachen. Das hier verbaute Volant tut nicht nur so, es IST ein Motorsport-Lenkrad. Will heißen: Abgesehen davon, dass es aus Karbon besteht und mit Mikrofaser-Bezug versehen und abnehmbar ist (nur so kann man tatsächlich "bequem" in den Wagen einsteigen und wieder aus ihm herausklettern), fungiert es als tatsächliche Schaltzentrale des KTM X-BOW GT-XR. Basierend auf dem GT-Lenkrad des Rennwagens KTM X-BOW GTX, bietet es alle Bedienschalter und Signalleuchten für ein Fahrzeug mit Straßenzulassung. Deren Ausführung als motorsporttypische Taster und Drehregler ermöglicht deren Bedienung sodann auch im Renntempo. Die flache Bauform und das integrierte Display ermöglichen zudem eine optimale Sicht auf die Straße. Dank der ergonomisch angepassten Griffmulden an den Seiten des Lenkrads hat der Fahrer alles perfekt im Griff. Somit fühlt es sich nicht nur geschmeidig an, sondern ermöglicht eine absolut präzise Steuerung.

Nahtlos auf der Oberseite des Sportlenkrads ist ein hochauflösendes LED-Display integriert. Es zeigt alle wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Wasser- und Öltemperatur und Kraftstoffstand an. Wenn über den „Race-Taster“ vom Sport- in den Performance-Modus gewechselt wird, werden essenzielle Informationen, beispielsweise für den Einsatz auf der Rennstrecke, hervorgehoben. Der Fahrer hat so die relevanten Infos für alle Fahrsituationen direkt im Blickfeld.



Um Schaltvorgänge präzise auszuführen, ist das Sportlenkrad des KTM X-BOW GT-XR mit großen, aus dem vollen Aluminiumblock gefrästen, Schaltwippen ausgestattet. Sie ermöglichen den mühelosen Gangwechsel, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Um die Schaltvorgänge immer im optimalen Drehzahlbereich vornehmen zu können, unterstützt eine im Display integrierte LED-Anzeige mit Schaltblitz.