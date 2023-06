Der KTM X-BOW GT-XR ist mit SACHS Federbeinen ausgestattet, die an der Vorderachse in Pushrod-Anordnung an der Monocoque-Oberseite positioniert sind. Bei der Abstimmung der Federbeine haben die KTM-Ingenieure einen ausgewogenen Kompromiss zwischen optimalem Fahrverhalten auf der Straße und auf der Rennstrecke gefunden. Und das kommt nicht von ungefähr: Ein Großteil der Entwicklungsarbeit wurde unter anderem auf der Nürburgring-Nordschleife geleistet und auf tausenden Kilometern öffentlicher Straße. Das Ergebnis ist eine perfekte Abstimmung von Höhe, Vorspannung und Dämpfung, die im KTM X-BOW GT-XR serienmäßig umgesetzt wird. Die aerodynamisch optimierten Doppelquerlenkeraufhängungen an Vorder- und Hinterachse sind so konstruiert, dass ihre flachen Profile eine optimale Anströmung der Wasser- und Ladeluftkühler sowie des Heckbereichs ermöglichen.



Die aus dem vollen Block gefrästen Aluminium-Radträger verfügen über eine ausgeklügelte Sturz-Schnellverstellung, die eine Set-up-Anpassung auf der Rennstrecke ermöglicht, ohne dabei die Spur zu beeinflussen. Zur weiteren Abstimmung ist der Stabilisator an der Vorderachse dreifach verstellbar.

Neben dem Fahrwerk sind auch die elektronischen Stabilitätsprogramme wie ABS und ESP sowie die Bremsen entscheidend für eine gute Performance. Der KTM X-BOW GT-XR verfügt über eine leichte Monoblock-Festsattel-Kolbenbremse aus Aluminium von Brembo mit jeweils acht Kolben pro Bremssattel an der Vorderachse und vier Kolben pro Bremssattel an der Hinterachse. Zur optimalen Kühlung werden die innenbelüfteten und gelochten GT-Bremsscheiben über Lufteinlässe gezielt mit Frischluft angeströmt, was nicht nur das Bremsmoment erhöht, sondern auch den Fading-Effekt auf ein Minimum reduziert. Durch die außerordentlich hohe Bremsleistung, kombiniert mit dem geringen Fahrzeuggewicht, werden hervorragende Verzögerungswerte bei geringem Verschleiß erzielt.



Beim Antiblockiersystem (ABS) und dem Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) liegt der Fokus auf absoluter Performance bei größtmöglicher Sicherheit. Beide Assistenzsysteme sind perfekt auf die Charakteristik des Fahrzeugs und den Einsatz auf der Straße und der Rennstrecke abgestimmt. Das ESP bietet zwei Modi: Im Sport-Modus regelt es sanft und sorgt für maximale Sicherheit im Straßenverkehr. Im Performance-Modus sorgt es für optimale Leistungsentfaltung auf der Rennstrecke mit weniger Eingriffen bei Schlupf an den Rädern.