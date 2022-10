Der 5,2-Liter-V10-Saugmotor ist nach seiner Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Audi R8 GT auf 620 PS das stärkste Aggregat in der Geschichte der Marke mit Heckantrieb. 565 Nm stehen ab 6.400 bis 7.000 Umdrehungen pro Minute (Höchstdrehzahl: 8.700 U/min) bereit. Damit beschleunigt der neue R8 GT in 3,4 Sekunden auf 100 km/h, erreicht die Marke von 200 km/h nach 10,1 Sekunden und fährt bis zu 320 km/h schnell. Ein neues 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sorgt für schnellere Schaltvorgänge und der neue Fahrmodus Torque Rear ermöglicht eine individuelle ESC-Unterstützung am Lenkrad. So ist kontrolliertes und gleichzeitig präzises Übersteuern möglich. Die sieben Stufen des Torque Rear lassen sich über den Bediensatelliten am Lenkrad einstellen.

Im Vergleich zum R8 Coupe V10 performance RWD ließ sich durch diverse Maßnahmen eine Gewichtsreduzierung um zirka 20 Kilogramm, auf insgesamt 1.570 Kilogramm (ohne Fahrer) realisieren. Zur Gewichtseinsparung tragen wesentlich die exklusiven 20-Zoll-Räder im 10-Speichen-Design bei, die auf Wunsch mit dem für Straße und Rennstrecke entwickelten Hochleistungsreifen Michelin Sport Cup 2 kombiniert werden können.



Angelehnt sind die Leichtbauschmiederäder an die Motorsportfahrzeuge von Audi. Weiteres Gewicht wurde durch die im R8 GT serienmäßig verbaute Keramikbremsanlage eingespart. Dazu kommen die R8-Schalensitze sowie das Sportfahrwerk performance mit CFK-Stabilisator. Der Stabilisator an der Vorderachse besteht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Gemeinsam mit den Koppelstangenanbindungen aus rot anodisiertem (bietet Schutz vor Korrosion) Aluminium reduziert er das Gewicht und sorgt für eine noch bessere Straßenlage und Dynamik bei Kurvenfahrten.



Optional ist ein noch sportlicheres R8 GT-Gewindefahrwerk erhältlich. Die Kunden erhalten mit der Auslieferung des R8 GT eine Einstellanleitung und entsprechendes Werkzeug.

Um den neuen Audi R8 V10 GT RWD von seinen Verwandten abzugrenzen, erhält das Sondermodell exklusive Anbauteile. Erstes Erkennungsmerkmal: der schwarze Schriftzug "R8 GT" am Heck. Alle weiteren Embleme sind in Schwarz gehalten. Mit dem im Windkanal entwickelten Carbon Aerokit in Hochglanz generiert das Paket bessere Stabilität auf der Straße, damit auch höhere Kurvengeschwindigkeiten.



In Summe besteht das Carbon Aerokit aus den folgenden Anbauteilen: Frontsplitter, Flics, Seitenschwellerverkleidungen, cW-Elemente seitlich am Heckstoßfänger, ein Diffusor sowie Heckflügel mit Schwanenhals-Aufhängung. Dieser Einsatz sorgt für eine optimale Unterströmung des Flügels und verbessert damit die aerodynamische Wirksamkeit. Ganz im Stil seines Vorgängers präsentiert sich der neue R8 GT1 in Suzukagrau matt. Alternativ stehen Tangorot Metallic und Daytonagrau Metallic zur Wahl.



Im Innenraum führt die Audi Sport GmbH die Hommage an den ersten R8 GT von 2010 fort. Gefertigt ist das Interieur in einer Kombination aus Schwarz und Rot. Das beinhaltet ebenfalls rote Gurte - vor zwölf Jahren ausschließlich im R8 GT verfügbar. Die Fußmatten und die R8-Schalensitze präsentieren in schwarz-rot den Schriftzug des Sondermodells. Ein Highlight: Mittig unter dem Wählhebel finden die Kunden, partiell mattiert im Carboneinleger, die fortlaufende Nummerierung ihres R8 GT1.