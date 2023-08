Unter der Haube des Volante sitzt wie beim Coupe ein handgefertigter 4.0 Twin Turbo V8 mit zwei Single-Croll Turboladern, der 680 PS bei 6000 U/min und 800 Nm zwischen 2750-6000 U/min abliefert. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h braucht der Volante 3,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit gibt Aston Martin mit 325 km/h an.



Die Kraftübertragung erfolgt über ein Acht-Gang-Automatikgetriebe von ZF. Mit der vierstufigen elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) und einer Auswahl von fünf vordefinierten Fahrmodi kann der Fahrer das Fahrverhalten des DB12 Volante präzise einstellen.



Im Mittelpunkt des Volante-Erlebnisses steht das achtfach isolierte und elektrisch betätigte K-Faltdach. Der zweistufige Faltmechanismus ermöglicht eine Falthöhe von 260 mm. In abgesenktem Zustand verbirgt sich der K-Faltmechanismus tief unter einer harten Tonneau-Abdeckung und bildet so ein elegantes Heck.



Das Dach lässt sich in bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h binnen 14 Sekunden öffnen und in 16 Sekunden schließen. Sofern man sich nicht weiter als zwei Meter vom Fahrzeug aufhält, lässt sich der Dachmechanismus über eine Funkfernbedienung steuern.



Serienmäßig ist das Verdeck in Schwarz erhältlich, optional sind Rot, Blau und 'Schwarz und Silber'. Ein Detail unterscheidet den Innenraum des Volante von dem des Coupes: Die Sitzlehnen sind mit Holzfurnier oder Kohlefaserpaneelen verkleidet, die mit den Türverkleidungen harmonieren und bei geöffnetem Verdeck eine zusätzliche optische und luxuriöse Ebene schaffen.



Über den Personalisierungsservice "Q by Aston Martin" können Kunden ihrem DB12 Volante ihre ganz persönliche Note verleihen, die alles umfassen kann - von einem kleinen, charakteristischen Detail bis hin zur kompletten Entwicklung und Fertigung vollständig maßgeschneiderter Komponenten.