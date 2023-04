Aston Martin hört auf, wenn es am schönsten ist

Schon bei der Vorstellung des DBS 770 Ultimate im Januar dieses Jahres versprach Aston Martin eine Cabrio-Version, zeigte aber nur das Coupé. Jetzt löste die Luxusmarke aus Gaydon Nägel eben jenes Versprechen ein und präsentiert den umwerfend schönen DBS 770 Ultimate Volante. Mit einer Limitierung auf 199 Stück ist er sogar noch seltener als sein geschlossener Bruder, von dem 300 Stück gebaut werden sollen ... und wenig überraschend sind sie alle bereits verkauft.



Und es ist durchaus nachvollziehbar, warum der Ansturm groß war. Nicht nur sieht der Wagen einfach fantastisch aus, er ist zudem das stärkste Straßen-Cabrio von Aston Martin aller Zeiten und damit gleichzeitig der Abgesang für den V12, der ihn antreibt. Mit seinen 5,2-Litern Hubraum und kräftiger Biturbo-Zwangsbeatmung bringt er es auf stattliche und namensgebende 770 PS und ein gewaltiges Drehmoment von 900 Newtonmetern, das bereits ab 1.800 Umdrehungen pro Minute anliegt.



Seine Exklusivität wird freilich auch zur Schau gestellt, etwa durch ein spezielles "770 Ultimate"-Logo, die Felgen und eine limitierte Nummerierung. Farbe und Co. sind allerdings nicht vorgegeben. Hier kann man sich nach Belieben austoben. Auch als "Nicht-Besteller" überigens, da uns Aston dankenswerterweise etwas beim Träumen hilft und einen aufwändigen Konfigurator online gestellt hat.



Die Produktion ist bereits angelaufen und die ersten Auslieferungen an Kunden sind für das dritte Quartal 2023 geplant. Die Preise starten, wie im Jänner bereits erwähnt, bei £337,000. Also 384.300 Euro vor Steuern.